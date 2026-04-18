Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Ηλεία, με ένα 2χρονο παιδάκι να πίνει χλωρίνη.

Στον Πύργο Ηλείας ένα ένα δίχρονο αγοράκι ήπιε χλωρίνη, την οποία η γιαγιά είχε τοποθετήσει σε διαφορετικό δοχείο.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο, ο παππούς του, χωρίς να ενημερώσει τους γιατρούς, πήρε το παιδί από το νοσοκομείο και το επέστρεψε στο σπίτι.

Αυτή η ενέργεια έθεσε το παιδί σε κίνδυνο χημικής πνευμονίας, όπως επεσήμαναν οι γιατροί.

Μόλις οι γιατροί αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού, ειδοποίησαν την αστυνομία.

Η αστυνομία συνέλαβε τον παππού και μετέφερε το παιδί πίσω στο νοσοκομείο για να συνεχίσει τη νοσηλεία του.