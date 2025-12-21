Ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε ανοιχτά για την παράσταση «Cancel», το κίνημα #MeToo και τη στιγμή που το θέμα τον άγγιξε προσωπικά, ενώ αναφέρθηκε και στις συνέπειες που είχε η στάση του εκείνη την περίοδο για την επαγγελματική του πορεία, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται».

Ο Χειλάκης παραδέχτηκε ότι έχει δει το «#cancel» δίπλα στο όνομά του, διευκρινίζοντας όμως πως δεν τον επηρέασε, όσο ίσως θα περίμεναν κάποιοι. «Βεβαίως έχω δει “#cancel” δίπλα στο όνομά μου, δεν μου έκανε κάτι, δεν ένιωσα άσχημα, δεν άφησα να μου κάνει κακό και επίσης δεν απάντησα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, προτίμησε να αφήσει τον χρόνο να δείξει τι πραγματικά συμβαίνει, παρατηρώντας τη συμπεριφορά όσων συμμετέχουν σε τέτοιες πρακτικές. «Βλέπω και τους ανθρώπους που το κάνουν και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι κακό, εκτός αν είναι επαγγελματίες τρολ», πρόσθεσε.

Η στάση του για τον Δημήτρη Λιγνάδη και το #MeToo

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη στάση που κράτησε, όταν ξέσπασε το #MeToo στο ελληνικό θέατρο και ειδικότερα στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη. Όπως εξήγησε, είχε δηλώσει τότε, πως ο Λιγνάδης υπήρξε φίλος του και ότι μόνο η Δικαιοσύνη μπορεί να αποφασίσει για την ενοχή ή την αθωότητά του, υπογραμμίζοντας πως δεν πρέπει να καταδικάζονται οι άνθρωποι δημόσια, πριν υπάρξει δικαστική απόφαση.

Αυτή η τοποθέτηση, όπως αποκάλυψε, είχε άμεσο αντίκτυπο στην επαγγελματική του πορεία. «Αυτό κατευθείαν ήταν “cancel ο Χειλάκης”, η παράστασή του», είπε, περιγράφοντας ότι έφτασε στο σημείο να αναρωτηθεί, αν θα έπρεπε να αποχωρήσει από δουλειά λόγω του κλίματος που είχε δημιουργηθεί.

Το περιστατικό με τις «Άγριες Μέλισσες»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης αποκάλυψε επίσης, ότι συνάδελφός του είχε ζητήσει να μην συμμετάσχει στη δημοφιλή σειρά «Άγριες Μέλισσες». Όπως είπε, το συγκεκριμένο πρόσωπο επικοινώνησε με τον σκηνοθέτη και την παραγωγή, προτρέποντάς τους να μην τον επιλέξουν, λόγω της φιλίας του με τον Δημήτρη Λιγνάδη.

«Ένας συνάδελφος ζήτησε να μην πάω στις “Άγριες Μέλισσες”. Πήρε τηλέφωνο τον σκηνοθέτη και την παραγωγή, λέγοντάς του να μην με πάρει, γιατί ήμουν φίλος του Λιγνάδη. Δεν μπήκα στη διαδικασία να απαντήσω, ούτε να τον εκδικηθώ. Δεν ήθελα να βάλω άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα του μίσους», ανέφερε. Όπως αποκάλυψε, ο ίδιος συνάδελφος του έγραψε αργότερα ένα σημείωμα ζητώντας συγγνώμη, ωστόσο ο Χειλάκης δεν απάντησε ποτέ, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε ειλικρίνεια σε αυτή την πράξη.

Κλείνοντας, ο ηθοποιός επανέλαβε ότι το cancel δεν κατάφερε να τον επηρεάσει ουσιαστικά. «Δεν έδωσα σημασία στο “Cancel”, δεν το άφησα να με επηρεάσει. Επειδή δίνω και δέχομαι πολλή αγάπη, δεν άφησα να με επηρεάσει μια έκφραση μίσους», σημείωσε χαρακτηριστικά.