To καμπανάκι για τα κόκκινα δάνεια που πνίγουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα έκρουσε ο Τσαρλς Κόεν, ειδικός του ΔΝΤ σε θέματα χρηματοπιστωτικών αγορών ώστε να «επιστρέψουν» στην τραπεζική χρηματοδότηση 2,4 εκατ. οικογένειες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που παραμένουν σε «μαύρη λίστα». Τόνισε ότι απαιτείται μια μεταρρύθμιση που να βάλει φρένο στα funds που τους κυνηγάνε. Τα χρέη των ιδιωτών ξεπερνούν τα 407 δισ. ευρώ όταν το κράτος χρωστάει 360 δισ. ευρώ. «Τα τρία εκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια από την κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας», ανέφερε, «επιβραδύνουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και εμποδίζουν την ανάκαμψη για οικογένειες και επιχειρήσεις που παραμένουν αποκλεισμένες από τις τράπεζες και κάθε δανεισμό».

Εναν χρόνο από την εκλογή του, η σύγκρουση του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ενισχύει το κύρος του και θέτει τους ακροδεξιούς πολιτικούς και ψηφοφόρους μπροστά σε ένα υπαρξιακό δίλημμα: με ποιανού το μέρος είναι; Στην αρχή, από το νέο του αξίωμα στο τιμόνι του Βατικανού , υιοθέτησε παρατηρητική στάση. Πρόσφατα καταδίκασε τις απειλές Τραμπ κατά του ιρανικού λαού. Οταν εκείνος του επιτέθηκε, ο Πάπας έδωσε μια απάντηση που κανείς άλλος ηγέτης δεν έχει δώσει: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ». Σιωπηλά, με τον τρόπο του, ο Λέων ΙΔ’ έγινε πλέον ο αντι-Τραμπ. Οι ιστορικοί ανατρέχουν στον Μεσαίωνα για να εντοπίσουν το προηγούμενο μιας σύγκρουσης τέτοιου μεγέθους μεταξύ κοσμικής και πνευματικής εξουσίας.

Ο Πέδρο Σάντσεθ φτιάχνει δικό του δρόμο. Σε μια Ευρώπη που ψιθυρίζει αποφάσεις και παρακολουθεί εξελίξεις, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας προχωρά σε κινήσεις που διαφέρουν. Οπως η έντονη αντίθεσή του στον πόλεμο στο Ιράν που προκάλεσε την οργή του Τραμπ και τις απειλές του. Μέσα στην εβδομάδα και έπειτα από πολυετή προεργασία, η κυβέρνησή του ενέκρινε τη νομιμοποίηση μισού εκατομμυρίου παράτυπων μεταναστών, ανταποκρινόμενη στα στοιχεία που δείχνουν πως η μετανάστευση συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Την ίδια μέρα ο Σάντσεθ βρέθηκε στο Πεκίνο, υπογράφοντας 19 συμφωνίες με την Κίνα με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να τον αναγνωρίζει δημοσίως ως «κεντρικό συνομιλητή» ανάμεσα στη χώρα του και την ΕΕ.

Κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της στο Σούινγκ Χιλ της Βηρυτού βρήκαν νεκρή τη λιβανέζα ποιήτρια Χατούμ Σαλμά, ένα από τα εκατοντάδες άτομα που έχασαν τη ζωή τους σε έναν από τους πρόσφατους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Ο Λίβανος των κέδρων και της Φεϊρούζ σπαράζει εδώ και μισό αιώνα έρμαιο των μεγάλων συγκρούσεων της περιοχής. Το άλλοτε «Παρίσι της Μέσης Ανατολής» έχει γεμίσει ερείπια και απογοήτευση. Ενα ποίημά της που μετέφρασε από τα αραβικά η Πέρσα Κουμούτση: Εσύ είσαι εκείνος που σιωπά / και εσύ είσαι αυτός που φλυαρεί. / Αχ αυτός ο θόρυβος, / ζεστασιά μαζί και μοναξιά / Πόσο γλυκά είναι τα λόγια σου / για σένα, / για τον εαυτό σου / που σε έχει στοιχειώσει!