Μπορεί το λανσάρισμα του νέου πανίσχυρου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, Μύθος (Mythos), να έγινε σε περιορισμένο και αυστηρά επιλεγμένο κοινό, αλλά στον Λευκό Οίκο χτύπησε συναγερμός για τις ικανότητές του.

Ο υπουργός Οικονομικών της χώρας Σκοτ Μπέσεντ και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ συγκάλεσαν επείγουσα συνάντηση με τους διευθύνοντες συμβούλους αμερικανικών τραπεζών με σκοπό να τους προειδοποιήσουν για τους κινδύνους που δημιουργεί στον κυβερνοχώρο ο Μύθος αυτός.

Η Anthropic, με επικεφαλής τον ιδρυτή της Ντάριο Αμοντέι, δεν προχώρησε σε ευρεία κυκλοφορία του μοντέλου ΤΝ ειδικά για αυτό τον λόγο – επικαλέστηκε ανησυχίες ότι θα μπορούσε να αποκαλύψει προηγουμένως άγνωστα τρωτά σημεία στον κυβερνοχώρο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το νέο μοντέλο είναι ικανό να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται αδυναμίες, σε «κάθε σημαντικό λειτουργικό σύστημα και κάθε σημαντικό πρόγραμμα περιήγησης ιστού». Ο Αμοντέι είχε ανακοινώσει επίσης ότι βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με τις «επιθετικές και αμυντικές δυνατότητες (του νέου μοντέλου ΤΝ) στον κυβερνοχώρο».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 43χρονος γκουρού της τεχνητής νοημοσύνης χτυπά το καμπανάκι για τις μεγάλες αλλαγές και κινδύνους που δημιουργεί η τεχνολογία για όλο τον κόσμο. Είναι άλλωστε ένας από τους θερμότερους υποστηρικτές της ανάγκης εποπτείας της ΤΝ, σε αντίθεση με τον ιδρυτή και το αφεντικό της ανταγωνίστριας OpenAI, Σαμ Αλτμαν, με τον οποίο ο Αμοντέι δεν φαίνεται να διατηρεί καθόλου καλή σχέση.

Λεπτομέρεια: ο Ντάριο Αμοντέι ήταν στέλεχος της OpenAI και αποχώρησε από αυτήν τον Δεκέμβριο του 2020, παραιτούμενος επίσημα από τη θέση του ως αντιπροέδρου Ερευνών ύστερα από σχεδόν πέντε χρόνια στην εταιρεία.

Ο αρχιτέκτονας του πιο ισχυρού και δημοφιλούς συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για τις επιχειρήσεις, του Claude, έχει προειδοποιήσει για επικείμενο «πραγματικό κίνδυνο» ότι η τεχνητή νοημοσύνη που θα ξεπερνά την ανθρώπινη (υπερνοημοσύνη) θα προκαλέσει τεράστιες πολιτισμικές ανατροπές ελλείψει έξυπνης και γρήγορης παρέμβασης από τις κυβερνήσεις.

Σε συνέντευξή του στο Axios έχει εκφράσει την εκτίμηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πλήξει το 50% των θέσεων εργασίας εισαγωγικού επιπέδου σε επίπεδο γραφείου σε διάστημα 1-5 ετών.