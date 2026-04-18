Η Cisco ανακοίνωσε τον διορισμό του Παναγιώτη Γκολέμη στη θέση του Γενικού Διευθυντή για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, ενισχύοντας τη στρατηγική της παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο Παναγιώτης Γκολέμης διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της τεχνολογίας. Ο διορισμός του εντάσσεται στο σχέδιο της Cisco για επιτάχυνση της ανάπτυξης και περαιτέρω εδραίωση της στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Αντώνης Τσιμπούκης αναλαμβάνει καθήκοντα Managing Director για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο τον ενισχυμένο περιφερειακό συντονισμό και τη στρατηγική ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων.

«Ο Παναγιώτης συνδυάζει βαθιά τεχνική εξειδίκευση με στρατηγικό όραμα και αποδεδειγμένες ηγετικές ικανότητες. Η δυνατότητά του να δημιουργεί αξία σε σύνθετα περιβάλλοντα τον καθιστά τον ιδανικό ηγέτη για να οδηγήσει την επόμενη φάση ανάπτυξής μας στην περιοχή», δήλωσε ο Αντώνης Τσιμπούκης, Managing Director, Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια των 18 ετών του στη Cisco, ο Παναγιώτης Γκολέμης έχει δημιουργήσει ομάδες υψηλών επιδόσεων σε πολύπλοκες και πολυεθνικές αγορές. Πρόσφατα, ηγήθηκε του τομέα Enterprise Networking σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Βαλκάνια, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του οικοσυστήματος συνεργατών και στην υλοποίηση κρίσιμων υποδομών.

Η προηγούμενη εμπειρία του ως Technical Manager και DataCenter Leader διαμόρφωσε τα τεχνικά θεμέλια που χαρακτηρίζουν το ηγετικό του προφίλ, το οποίο περιγράφεται ως ουσιαστικό, πρακτικό και σταθερά προσανατολισμένο στα αποτελέσματα.