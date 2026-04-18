Αναστάτωση προκάλεσε η εμφάνιση ενός μικρού θαλάσσιου λιονταριού σε δρόμο του Σαν Φρανσίσκο, αρκετά τετράγωνα μακριά από την ακτή, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της περασμένης Πέμπτης, στη διασταύρωση της 48ης Λεωφόρου με την οδό Ίρβινγκ. Βίντεο από το σημείο δείχνει το ζώο να παραμένει στο οδόστρωμα, ενώ αστυνομικοί βρίσκονταν γύρω του προσπαθώντας να το περιορίσουν με ασφάλεια.

The San Francisco Police Department and the Marine Mammal Center were involved in the rescue of a sea lion pup that had wandered out of its usual habitat and found its way to a neighborhood multiple blocks inland. https://t.co/lif1i0MzbU pic.twitter.com/ysulUEEWRW — ABC News (@ABC) April 17, 2026

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Πάρκων και Αναψυχής της πόλης, το θαλάσσιο λιοντάρι φαίνεται πως βγήκε από τη θάλασσα και κατέληξε να περιπλανιέται σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους.

Το ζώο μεταφέρθηκε σε ειδικό νοσοκομείο για περίθαλψη και έλαβε το όνομα «Ίρβινγκ», από την οδό όπου εντοπίστηκε.

Ειδικοί εκτίμησαν ότι, με βάση μια πρώτη αξιολόγηση, το θαλάσσιο λιοντάρι φαίνεται να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Παράλληλα, σημειώνουν ότι τα θαλάσσια λιοντάρια δείχνουν ολοένα και μεγαλύτερη εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που ενδέχεται να εξηγεί την εμφάνιση τέτοιων περιστατικών σε αστικές περιοχές.