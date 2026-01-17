Οι συναλλαγές μέσω IRIS παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση από 1,6 εκατομμύρια το 2020 σε 57,3 εκατομμύρια το 2024, με ετήσιες μεταβολές που κυμαίνονται από +90% έως άνω του +150%.

Το 70% των άμεσων πληρωμών γίνεται μέσω IRIS, με 4,25 εκατομμύρια χρήστες στο IRIS P2P και 583 χιλιάδες επαγγελματίες στο IRIS P2Pro.

Οι συναλλαγές στο IRIS P2P αυξήθηκαν 1,9 φορές σε σχέση με το 2024 και 158 φορές σε σχέση με το 2020, ενώ στο IRIS P2Pro η αύξηση είναι 3 φορές σε σχέση με το 2024 και 409 φορές σε σχέση με το 2020.

Την σταθερά ανοδική πορεία στη χρήση του IRIS από το 2020 έως το 2025, εντυπωσιακούς ρυθμούς τόσο σε αριθμό συναλλαγών όσο και σε εύρος εφαρμογών αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΔΙΑΣ ΑΕ. Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία από την ιστοσελίδα της DIAS, ο αριθμός των συναλλαγών αυξάνεται από 1,6 εκατομμύρια το 2020 σε 3,2 εκατομμύρια το 2021, 8,2 εκατομμύρια το 2022, 24,2 εκατομμύρια το 2023 και 57,3 εκατομμύρια το 2024. Οι ετήσιες μεταβολές αποτυπώνονται ως ιδιαίτερα υψηλές, με ποσοστά που κυμαίνονται από περίπου +90% έως άνω του +150% σε επιμέρους χρονιές.

Αναφορικά με τη διάρθρωση της χρήσης IRIS, στις άμεσες πληρωμές, 7 στις 10 πραγματοποιούνται μέσω IRIS. Οι χρήστες IRIS P2P (Person to Person) ανέρχονται σε 4,25 εκατομμύρια, ενώ στο IRIS P2Pro (Person to Professionals) συμμετέχουν 583 χιλιάδες επαγγελματίες (ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι και επιχειρήσεις).

Η αύξηση συναλλαγών για το IRIS P2P καταγράφεται ως 1,9 φορές σε σχέση με το 2024 και 158 φορές σε σχέση με το 2020, ενώ για το IRIS P2Pro ως 3 φορές σε σχέση με το 2024 και 409 φορές σε σχέση με το 2020.

Στον τομέα του εμπορίου, το IRIS χρησιμοποιείται σε 70 χιλιάδες e-shops και σε 1,2 εκατομμύρια POS (φυσικά σημεία). Αναφέρεται ότι σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και φαρμακεία καταγράφουν τις υψηλότερες συναλλαγές IRIS Commerce στο φυσικό σημείο. Η συνολική αξία συναλλαγών υπερβαίνει τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, με ένδειξη αύξησης +409% σε σχέση με το 2024, ενώ η αύξηση συναλλαγών αποτυπώνεται ως 1,7 φορές σε σχέση με το 2024 και 16 φορές σε σχέση με το 2020.

Τέλος, η κατανομή των συναλλαγών ΔΙΑΣ για το 2025 δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά πληρωμές RF/QR (32%), ακολουθούν οι πληρωμές Δημοσίου και Επιχειρήσεων (18,2%), οι συναλλαγές IRIS Payments (17,7%), οι Bank to Bank συναλλαγές (15,9%), οι λοιπές υπηρεσίες (8,0%), οι πληρωμές σε πύλες (6,6%) και οι ΔΙΑΣ ATM + Check (1,7%).

Η εικόνα το 2025

Η εικόνα αυτή της εκρηκτικής ανάπτυξης του IRIS την τελευταία πενταετία αποτυπώνεται με τον πλέον καθαρό τρόπο και στα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΔΙΑΣ για το 2025, μια χρονιά που σηματοδότησε νέο ιστορικό υψηλό τόσο σε όγκο όσο και σε αξία συναλλαγών στο σύνολο του Συστήματος Πληρωμών. Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα που μας πείραζε κατά τη διάρκεια του 2025, μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ πραγματοποιήθηκαν 540,4 εκατομμύρια συναλλαγές, αυξημένες κατά 15,7% σε ετήσια βάση, ενώ η συνολική αξία τους ανήλθε σε 544,4 δισ.ευρώ καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 36 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας. Από το σύνολο των συναλλαγών, 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές, αξίας Euro10,9 δισ., αφορούν τα προϊόντα της υπηρεσίας IRIS payments.

Η μέση ημερήσια δραστηριότητα ανήλθε σε 2,2 εκατομμύρια συναλλαγές αξίας 2,2 δισ.ευρώ, ενώ στις 24 Νοεμβρίου 2025 καταγράφηκε ημερήσιο ρεκόρ 6 εκατομμυρίων συναλλαγών αξίας 3,5 δισ.ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της υποδομής της ΔΙΑΣ.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η κα.Σταυρούλα Καμπουρίδου, CEO ΔΙΑΣ ΑΕ, το 2025 ανέδειξε ότι οι ψηφιακές πληρωμές στην Ελλάδα δεν ακολουθούν απλώς την οικονομική ανάπτυξη – τη διαμορφώνουν. Την περίοδο 2020-2025, ο όγκος συναλλαγών του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ αυξανόταν με ετήσιο σύνθετο ρυθμό (CAGR) 13%, σχεδόν διπλάσιο από τον αντίστοιχο ρυθμό μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ της χώρας. Το γεγονός αυτό, αποτυπώνει την επιτυχία των πολιτικών ψηφιοποίησης και ενίσχυσης των άμεσων πληρωμών. Υπογραμμίζει παράλληλα τη δύναμη της συνεργασίας της ΔΙΑΣ με τις τράπεζες, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Πολιτεία, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο των κρίσιμων υποδομών πληρωμών ως επιταχυντών της οικονομικής δραστηριότητας, Οι άμεσες πληρωμές εξελίσσονται σε καθολικές υπηρεσίες καθημερινών συναλλαγών για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη ρευστότητα και τη χρηματοοικονομική συμπερίληψη στη χώρα, ανέφερε η κ.Καμπουρίδου.

Εκρηκτική άνοδος άμεσων πληρωμών

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα το 2025 επιβεβαίωσε τον καθοριστικό ρόλο των άμεσων πληρωμών:

•122,1 εκατ. άμεσες πληρωμές (+72,8% σε σχέση με το 2024)

•Οι άμεσες πληρωμές αντιπροσωπεύουν το 27% των μεταφορών πίστωσης

•Ιστορικό υψηλό: 15,4 εκατ. άμεσες πληρωμές τον Δεκέμβριο 2025

•Peak επεξεργασίας: 235 συναλλαγές/δευτερόλεπτο (14/12/2025)

IRIS – Καθολική υιοθέτηση

IRIS P2P:

* 111,4 εκατ. συναλλαγές (+90% ετησίως)

* 4,3 εκατ. χρήστες

IRIS P2Pro:

* 583.445 επαγγελματίες

* +197% συναλλαγές έναντι 2024

IRIS Commerce:

* +70,8% αύξηση συναλλαγών

* Παρουσία σε ~1,2 εκατ. POS & 70.000 e-shops

Ενίσχυση της χρηστικότητας του IRIS με διπλασιασμό των ημερήσιων ορίων

Όπως έχει ανακοινωθεί σε συνέχεια της ισχυρής δυναμικής του IRIS και της ευρείας υιοθέτησής του, η ΔΙΑΣ προχώρησε από τις 15 Ιανουαρίου 2026 στον διπλασιασμό των ημερήσιων ορίων συναλλαγών για τα προϊόντα IRIS Person to Person (P2P) και IRIS Person to Professionals (P2Pro).

Συγκεκριμένα, οι χρήστες μπορούν πλέον να αποστέλλουν έως 1.000 ημερησίως σε ιδιώτες μέσω IRIS P2P (με μηνιαίο όριο 5.000 ευρώ) και έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις μέσω IRIS P2Pro.

Όπως επισημαίνεται από την ΔΙΑΣ, η αύξηση των ορίων αντανακλά την εμπιστοσύνη που δείχνουν καθημερινά εκατομμύρια χρήστες στο IRIS και ακολουθεί τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ενισχύοντας περαιτέρω την ευελιξία και τη χρηστικότητα των άμεσων πληρωμών στην καθημερινή και επαγγελματική δραστηριότητα.