Το IRIS προχωρά στη διεύρυνση των ορίων συναλλαγών, καθώς από τις 15 Ιανουαρίου 2026 πολίτες και επαγγελματίες θα μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά απευθείας από το κινητό τους, χωρίς τη χρήση καρτών ή τραπεζικών εμβασμάτων. Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται μέσω mobile banking με άμεση εκκαθάριση.

Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών θα φτάνουν έως τα 1.000 ευρώ την ημέρα, ενώ στο ίδιο ύψος ανεβαίνει και το ημερήσιο όριο για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.

Μηνιαίο πλαφόν και επαγγελματικές πληρωμές

Για τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών τίθεται μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ, ενώ για επαγγελματικές πληρωμές δεν προβλέπεται ανώτατο όριο. Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο είσπραξης στην αγορά.

Με το νέο πλαίσιο, το IRIS θα καλύπτει πλέον μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών συναλλαγών. Πληρωμές σε επαγγελματίες, εξοφλήσεις υπηρεσιών ή μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων και συγγενών θα πραγματοποιούνται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και πρόσθετες χρεώσεις που συνήθως συνοδεύουν τις πληρωμές με κάρτα ή έμβασμα.

Το διευρυμένο σύστημα συμπληρώνει το IRIS Commerce, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο σε κάθε POS και e-shop στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη σε άμεσες πληρωμές

Με την εφαρμογή των νέων ορίων, η Ελλάδα καθίσταται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών account-to-account σε όλα τα σημεία πώλησης, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι ενδεικτικό ότι στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, οι άμεσες πληρωμές αντιπροσώπευσαν περίπου το 40% των μεταφορών πίστωσης στη χώρα, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Οι προβλέψεις για το τέλος του 2025 κάνουν λόγο για περίπου 120 εκατομμύρια συναλλαγές μέσω IRIS, συνολικής αξίας 11 δισ. ευρώ. Από αυτές, τα 4,5 δισ. ευρώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσω του IRIS Commerce, το οποίο λειτουργεί ήδη σε περίπου 1,2 εκατ. POS και 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα.

Παράλληλα, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, το σύστημα σχεδιάζεται να συνδεθεί με αντίστοιχα δίκτυα άμεσων πληρωμών στο πλαίσιο του EuroPA/EPI, ανοίγοντας τον δρόμο για διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πρώτη φάση, οι συναλλαγές αυτές θα αφορούν μεταφορές μεταξύ ιδιωτών.