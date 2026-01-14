Από αύριο, 15 Ιανουαρίου 2026, τίθενται σε ισχύ σημαντικές αλλαγές στο σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS της ΔΙΑΣ. Διπλασιάζονται τα όρια μεταφοράς χρημάτων για τους πολίτες, ενισχύοντας τις δυνατότητες των υπηρεσιών και την ευχρηστία του συστήματος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι χρήστες των υπηρεσιών IRIS Person to Person (P2P) και IRIS Person to Professionals (P2Pro) θα μπορούν πλέον να αποστέλλουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως – αντί για 500 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Το μηνιαίο όριο για συναλλαγές μέσω IRIS P2P ανέρχεται στα 5.000 ευρώ, ενώ το ίδιο ημερήσιο όριο ισχύει και για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις μέσω IRIS P2Pro.

Υπενθυμίζεται ότι το IRIS Commerce, το οποίο αφορά πληρωμές σε ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα, παραμένει χωρίς ανώτατο όριο συναλλαγών.

Επέκταση του IRIS στην Ευρώπη

Πέρα από την αύξηση των ορίων, το IRIS ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στην ευρωπαϊκή αγορά. Έως το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA (European Payments Alliance). Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές μέσω IRIS και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ αντίστοιχα οι ξένοι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν με τον ίδιο τρόπο στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή της χώρας στο δίκτυο EuroPA θα συνδέσει περισσότερους από 105 εκατομμύρια πολίτες σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ανδόρρα. Οι άμεσες πληρωμές δεν θα περιορίζονται σε χώρες της ευρωζώνης, αλλά θα υποστηρίζουν και άλλα νομίσματα.

Μάλιστα, υπάρχει ενδιαφέρον από χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα να συνδεθούν με την υποδομή άμεσων πληρωμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει τις χρηματορροές τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς την Ευρώπη συνολικά.

Η πορεία και τα επιτεύγματα του IRIS

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για το IRIS, καθώς οι άμεσες πληρωμές σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές, αξίας 10,9 δισ. ευρώ, με τον Δεκέμβριο να καταγράφει ρεκόρ 15,4 εκατομμυρίων πληρωμών.

Το IRIS P2P έκλεισε το έτος με 4,3 εκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι πραγματοποίησαν 111,4 εκατομμύρια συναλλαγές – αύξηση 90% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, το IRIS P2Pro αριθμούσε 583.445 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, με περίπου 15.000 συναλλαγές ημερησίως και συνολική αξία άνω των 170 εκατ. ευρώ.

Η επιτυχία του P2Pro αποδίδεται κυρίως στην ανταγωνιστική προμήθεια 0,2%-0,3% και στην ευκολία χρήσης, καθώς οι επαγγελματίες χρειάζονται μόνο το κινητό τους και την τραπεζική τους εφαρμογή για να λάβουν πληρωμές.

Οι πιο ενεργές κατηγορίες επαγγελματιών περιλαμβάνουν κλάδους υγείας και ομορφιάς – όπως φυσικοθεραπευτές, οδοντιάτρους, δερματολόγους και αισθητικούς – καθώς και μηχανικούς.

Το IRIS Commerce στην αγορά

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, το IRIS Commerce εφαρμόζεται καθολικά σε όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Ήδη, περισσότερα από 1,2 εκατ. POS και 70.000 e-shops δέχονται άμεσες πληρωμές, με τις συναλλαγές να έχουν ξεπεράσει τα 4,5 εκατ. ευρώ από την αρχή του έτους.