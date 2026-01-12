Νέα όρια στις άμεσες πληρωμές μέσω IRIS τίθενται σε ισχύ από την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Οι πολίτες θα μπορούν πλέον να μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά χρημάτων χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο ή το ΑΦΜ φίλων, συγγενών και συνεργατών.

Το ημερήσιο όριο για μεταφορές μεταξύ φυσικών προσώπων αυξάνεται σε 1.000 ευρώ από 500 ευρώ, φτάνοντας στο ίδιο επίπεδο με το όριο για πληρωμές προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Τα νέα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

1.000 ευρώ την ημέρα για συναλλαγές P2P (μεταφορές μεταξύ ιδιωτών) και πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις (P2B)

5.000 ευρώ τον μήνα για συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων

Για εμπορικές συναλλαγές δεν προβλέπεται όριο μηνιαίας αξίας, ώστε να διατηρείται η ευελιξία χρήσης του συστήματος για επαγγελματικούς σκοπούς.

Επεκτείνεται η χρήση του IRIS στην Ευρώπη

Μέχρι τον Ιούνιο του 2026, οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές μέσω IRIS και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και να δέχονται αντίστοιχες πληρωμές από το εξωτερικό.

Η δυνατότητα αυτή θα ενεργοποιηθεί με την ολοκλήρωση της ένταξης της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία European Payments Alliance (EuroPA).

Έτσι, οι ταξιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν πληρωμές IRIS χωρίς πρόσθετες χρεώσεις, ακόμη και εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, οι Έλληνες επιχειρηματίες θα μπορούν να δέχονται πιο εύκολα πληρωμές από ξένους τουρίστες.

Όπως ανέφερε η Σταυρούλα Καμπουρίδου, η διασύνδεση αυτή δεν θα περιοριστεί μόνο στις χώρες της ευρωζώνης, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον για συνεργασία και με αγορές όπως η Ινδία και η Κίνα.