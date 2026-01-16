Τα ευρήματα που προκύπτουν από βίντεο το οποίο φέρεται να αποκαλύπτει περιστατικά διαφθοράς στην κυπριακή κυβέρνηση αναλύει ο Μιχάλης Σιριβιανός, επιστημονικός συνεργάτης του Fact Check Cyprus, κέντρου κατά της παραπληροφόρησης στην Κύπρο, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τελευταίες ημέρες έχει αναλάβει να αναλύσει το αμφιλεγόμνο βίντεο που έχει προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις στην Κύπρο.

Ο Μιχαήλ Σιριβιανός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας και Επιστημονικός υπεύθυνος Fact Check Cyprus, και μίλησε αποκλειστικά στο euronews για τα συμπεράσματα του ελέγχου.

«Οι μέχρι στιγμής τεχνικοί έλεγχοι δεν έχουν δείξει εμφανή σημάδια παραγωγής ή τροποποίησης από τεχνητή νοημοσύνη στα πλάνα, στα σημεία στα οποία μιλούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεν βλέπουμε δηλαδή να έχει τροποποιηθεί η φωνή τους ή η εικόνα τους. Όμως βλέπουμε ξεκάθαρα μεγάλες ενδείξεις τεχνητής νοημοσύνης στη φωνή της αφηγήτριας, την αγγλική φωνή της αφηγήτριας και στα σημεία που μιλούν οι φερόμενοι επενδυτές, αυτοί που έκαναν την παγίδευση δηλαδή και βλέπουμε, υπάρχει τροποποίηση, παραμόρφωση».

Ποια είναι η Emily Thompson;

O Μιχάλης Σιριβιανός και η ομάδα του βρήκαν αρκετά στοιχεία πάνω στον λογαριασμό που ανήρτησε το βίντεο, αλλά τίποτα για την ταυτότητά της.

«Ο λογαριασμός αυτός δημιουργήθηκε το 2022 και έχει μια δραστηριότητα που δεν μας δείχνει σημάδια ότι είναι αυθεντικός. Ένας από τους λόγους που θεωρούμε ότι είναι με μεγάλη πιθανότητα ψηφιακή μαριονέτα είναι ότι το 2023 και το 2024 έχει αναρτήσει κείμενο δικό της, μικρό κείμενο, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι copy paste που υποδηλώνει ένα βαθμό αυτοματοποίησης. Διαβάζοντας τις αναρτήσεις από το 2023 και το 2024 καταλαβαίνεις ότι είναι Pro-Kremlin. Τα άρθρα της στο Thinking Conservative φαίνεται πως είναι ξεκάθαρα υπέρ του Κρεμλίνου, ενώ σε άλλα περιοδικά, όπως είπα πριν, είναι ουδέτερη. Η αμφισημία υποδηλώνει πάγιες τακτικές παραπληροφόρησης που έχουμε δει σε καμπάνιες του Κρεμλίνου».

«Ο τρόπος που έγινε η ανάρτηση δηλώνει παρέμβαση από συμφέροντα – Σκοπός η αποσταθεροποίηση»

Το συμπέρασμα της ομάδας Fact Check Cyprus, μέχρι στιγμής, σε ό,τι αφορά στα τεχνικά στοιχεία του βίντεο επιβεβαιώνει πως πιθανότατα πρόκειται για παρέμβαση από κρατικά ή ιδιωτικά συμφέροντα, όπως λέει ο Μιχάλης Σιριβιανός: «Ανεξάρτητα από την ουσία των αποκαλύψεων που προκύπτουν από αυτό το βίντεο, θεωρώ ότι ο τρόπος που έγινε η ανάρτηση και η μυστικότητα και η αδιαφάνεια πίσω από αυτό υποδηλώνει μια παρέμβαση από είτε μεγάλα κρατικά συμφέροντα είτε από μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Μοιράζεται αρκετά στοιχεία με καμπάνιες επιρροής, με καμπάνιες που έχουν σκοπό να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση».

Πηγή: Euronews