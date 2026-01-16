Την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται επιβεβαίωσε για ακόμη μία αγωνιστική η Αλ Καλίτζ, η οποία το απόγευμα της Παρασκευής (16/1) επικράτησε με 4-1 της Αλ Ακχντούντ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του σαουδαραβικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Γιώργου Δώνη έλεγξε από νωρίς τον ρυθμό της αναμέτρησης και με απόλυτους πρωταγωνιστές τους Κώστα Φορτούνη και Γιώργο Μασούρα έφτασε χωρίς δυσκολία στην τρίτη συνεχόμενη νίκη της, αποτέλεσμα που την ανέβασε στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Οι Φορτούνης, Μασούρας και Κουρμπέλης βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα και αγωνίστηκαν σε όλο το παιχνίδι, με τους δύο πρώτους να κάνουν τη διαφορά στην τελική ευθεία. Ο Μασούρας άνοιξε λογαριασμό στο 50ό λεπτό με δυνατό τελείωμα για το 2-0, ενώ στο 77′ ο Φορτούνης ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, φτάνοντας τα επτά γκολ στη φετινή σεζόν.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Μασούρας βρήκε ξανά δίχτυα, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και όγδοο στο πρωτάθλημα σε 17 συμμετοχές, «σφραγίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη της ομάδας του. Οι φιλοξενούμενοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.