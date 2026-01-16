Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας άσκησε σκληρή κριτική για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στο Ισραήλ, με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι για την Άγκυρα η αποκατάσταση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ προϋποθέτει άμεση κατάπαυση του πυρός.

Ο Χακάν Φιντάν επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλώνοντας: «Δεν βλέπουμε κανέναν πρωθυπουργό, εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό, να πηγαίνει στο Τελ Αβίβ για να ποζάρει για φωτογραφίες. Κανείς δεν πηγαίνει. Γιατί δεν πηγαίνουν; Οι Ευρωπαίοι ηγέτες γνωρίζουν ότι το να βγάζουν φωτογραφίες μαζί του (σ.σ. με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου) αυτές τις μέρες δεν είναι ευχάριστο. Ούτε αυτός μπορεί να πάει πουθενά. Ίσως έρθει τελικά εκεί (σ.σ. στην Ελλάδα)», είπε χαρακτηριστικά.

Η θέση της Άγκυρας για τις σχέσεις με το Ισραήλ

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη βούληση της Ουάσινγκτον να επανεκκινήσουν οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ, ο Φιντάν επανέλαβε πως «η βούληση και το όραμα του προέδρου μας είναι εξαιρετικά σαφή». Όπως τόνισε, η Άγκυρα έχει αναγνωρίσει το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες, ωστόσο η απόφαση για περιορισμό των σχέσεων οφείλεται, κατά τον ίδιο, στη «γενοκτονία» στη Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου.

«Όταν οι Ισραηλινοί σταματήσουν την καταπίεση και τον διωγμό των Παλαιστινίων, η Τουρκία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την εξομάλυνση. Αλλά όσο συνεχίζονται αυτές οι περιφερειακές πολιτικές, η αποκατάσταση των σχέσεων δεν είναι δυνατή ούτε για εμάς, ούτε για πολλές άλλες χώρες», πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.