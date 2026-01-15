Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Θανάσης Χειμάρας, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Νομάρχης Φθιώτιδας.

Σε ανακοίνωσή τους, οι γιοι του, Γιώργος και Θέμης Χειμάρας, αποχαιρετούν τον πατέρα τους με λόγια βαθιάς αγάπης, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη Φθιώτιδα με ήθος, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια. Όπως σημειώνουν, πέρα από τη δημόσια διαδρομή του, για την οικογένειά του υπήρξε πρωτίστως ο άνθρωπος που δίδαξε την αξιοπρέπεια και την αγάπη, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Λιανοκλάδι, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών.

Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν το έργο του Ορφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας και του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας.