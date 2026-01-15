Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 20 Ιανουαρίου οι συνομιλίες στο πλαίσιο της 5ης συνάντησης της διαδικασίας Πολιτικού Διαλόγου Ελλάδας – Τουρκίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν η υφυπουργός Εξωτερικών, πρέσβης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών, πρέσβης Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι (Mehmet Kemal Bozay).

Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, θα διεξαχθεί επίσης στην Αθήνα ο 9ος γύρος ελληνοτουρκικών συνομιλιών της Θετικής Ατζέντας. Στην ατζέντα των επαφών θα βρεθούν ο Έλληνας υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, και ο Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.