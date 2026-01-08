Σε νέο κρεσέντο εμπρηστικής ρητορικής για το Κυπριακό προχώρησε σήμερα (08.01.2026) το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, με αφορμή εκδήλωση μνήμης στα κατεχόμενα. Η Άγκυρα υιοθέτησε για ακόμη μία φορά επιθετικό λόγο, επιχειρώντας να επαναδιατυπώσει την ιστορική αφήγηση γύρω από την τουρκική εισβολή του 1974.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, το τουρκικό υπουργείο εξαπέλυσε σφοδρές κατηγορίες κατά της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ), κάνοντας λόγο για «τρομοκρατικές οργανώσεις» και «συμμορίες των Ρωμιών» που, όπως ισχυρίζεται, διέπραξαν «θηριωδίες» στην Κύπρο. Με αυτόν τον τρόπο, η Άγκυρα επιχειρεί να αναθεωρήσει τα γεγονότα της εισβολής, αποδίδοντας ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά.

Στην ίδια ανάρτηση, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δηλώνει ότι «θα συνεχίσει να αφηγείται τις αλήθειες απέναντι σε όσους προσπαθούν να σβήσουν από την ιστορία τις θηριωδίες» και τονίζει πως «θα στέκεται πάντα δίπλα στον Τουρκοκυπριακό λαό». Η στάση αυτή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Άγκυρας να νομιμοποιήσει την παρουσία του κατοχικού στρατού και να προωθήσει τη διεθνή αναγνώριση της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου».

📍 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz’in orta yerinde dalgaların bile saygıyla sustuğu bu kutsal topraklar, sadece bir Ada değil, bir gönül memleketidir. Sadece bir yurt değil, Türk milletinin kardeşliğinin ölümsüz belgesidir. Ve bu kardeşlik; öyle bir bağdır ki hiçbir… pic.twitter.com/UNBrjBR4mi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2026

Η εκδήλωση, με τίτλο «Η Τουρκία και η “ΤΔΒΚ” τιμούν τους στρατιώτες τους», πραγματοποιήθηκε στο Στρατηγείο των Κυπριακών Τουρκικών Δυνάμεων Ειρήνης στο κατεχόμενο τμήμα της Λευκωσίας, στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Εθνικού Αγώνα και Μαρτύρων». Παρών ήταν και ο Τουφάν Ερχιούρμαν, «πρόεδρος» του ψευδοκράτους, ο οποίος συχνά υιοθετεί ή συνυπογράφει τις θέσεις της Άγκυρας περί «νόμιμης παρέμβασης» στην Κύπρο.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας

«”Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”’

Αυτά τα ιερά χώματα, όπου ακόμη και τα κύματα στη μέση της Μεσογείου σωπαίνουν από σεβασμό, δεν είναι απλώς ένα νησί, αλλά μια πατρίδα της καρδιάς. Όχι απλώς μια χώρα, αλλά μια αθάνατη μαρτυρία της αδελφότητας του τουρκικού έθνους. Και αυτή η αδελφότητα είναι ένας δεσμός που καμία καταιγίδα δεν μπόρεσε να σπάσει, καμία δυσκολία να καταστρέψει και καμία ιστορία να σβήσει!

Η εκδήλωση «Η Τουρκία και η “Τουρκικής Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου” Τιμούν τους Στρατιώτες τους» πραγματοποιήθηκε στο Στρατηγείο των Κυπριακών Τουρκικών Δυνάμεων Ειρήνης, με αφορμή την Εβδομάδα Εθνικού Αγώνα και Μαρτύρων, με τη συμμετοχή του Προέδρου της “ΤΔΒΚ” Τουφάν Ερχιούρμαν, των συγγενών των μαρτύρων, επισκεπτών και φοιτητών. Στο πρόγραμμα μνήμης των μαρτύρων μας αφηγήθηκαν τον αγώνα ύπαρξης του Κυπριακού Τουρκικού λαού και την υποστήριξη που πρόσφερε ο Μεχμέτσικ (ο Τούρκος στρατιώτης) στον αδελφό του.

Αυτά τα χώματα δεν κερδήθηκαν εύκολα! Κάθε σπιθαμή τους κερδήθηκε με το αίμα και τις ζωές των Τουρκοκυπρίων και των Τούρκων στρατιωτών.

Θα συνεχίσουμε να αφηγούμαστε όλες τις αλήθειες ενάντια σε όσους προσπαθούν να σβήσουν από την ιστορία τις θηριωδίες που διέπραξαν στην Κύπρο οι τρομοκρατικές οργανώσεις EOKA και οι συμμορίες των Ρωμιών. Θα στεκόμαστε πάντα δίπλα στον Τουρκοκυπριακό λαό.

Οι ψυχές των αγαπημένων μας μαρτύρων ας είναι ανάλαφρες, η θέση τους ας είναι ο παράδεισος».