Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με αφορμή την έλευση της φρεγάτας «Κίμων».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 με αφορμή την άφιξη της πρώτης φρεγάτας Belh@rra, είπε ότι «πρόκειται για εξαιρετικό οπλικό σύστημα» και πρόσθεσε: «Και οι τέσσερις φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο 2+ και ειδικά τον πύραυλο ELSA. Θα είναι οι ισχυρότερες φρεγάτες, που θα βρίσκονται στον πλανήτη γη». Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνέχισε λέγοντας ότι «πάμε σε τελείως διαφορετικές Ένοπλες Δυνάμεις». «Θα δημιουργηθούν οι ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού» τόνισε.

Απαντώντας σε αναφορές του τουρκικού Τύπου περί «σόου των Ελλήνων», ο Νίκος Δένδιας τόνισε, ότι «η Ελλάδα δεν επιδιώκει να υπερέχει ή να ανατρέψει οποιαδήποτε ισορροπία, αλλά να αποτρέψει οποιονδήποτε από το να αναθεωρήσει συνθήκες ή να απειλήσει την κυριαρχία μας». Συμπλήρωσε δε, ότι «η Άγκυρα δεν έχει λόγο να εκνευρίζεται. Δεν απειλεί η Ελλάδα την Τουρκία, το ανάποδο συμβαίνει».