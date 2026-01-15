Το 2025 καταγράφεται ως η καλύτερη χρονιά στην ιστορία του παγκόσμιου τουρισμού.

Περισσότεροι από 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι ταξίδεψαν διεθνώς, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ και επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος των ταξιδιών έχει αφήσει οριστικά πίσω του τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τις 219.000 την ημέρα, αριθμός χωρίς ιστορικό προηγούμενο και αυξημένος κατά περίπου 80 εκατομμύρια ταξιδιώτες σε σχέση με το 2024.

Η οικονομική επίδραση αυτής της τουριστικής έκρηξης είναι καθοριστική.

Ο τουρισμός συνεισέφερε το 6,7% του παγκόσμιου ΑΕΠ, δημιουργώντας αξία ύψους 11,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για έναν κλάδο που, αν ήταν ανεξάρτητη οικονομία, θα κατατασσόταν ως η τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο. Παράλληλα, ο τομέας των ταξιδιών συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα απασχόλησης, καθώς ένα στα τρία νέα επαγγέλματα διεθνώς προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τον τουρισμό.

Στην Ευρώπη, η Ισπανία επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως κορυφαίος παγκόσμιος προορισμός, καταγράφοντας 96,5 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες μέσα στο 2025, αριθμό-ρεκόρ για τη χώρα.

Ο τουρισμός αντιστοιχεί πλέον στο 16% της ισπανικής οικονομίας, με έσοδα που αγγίζουν τα 260 δισεκατομμύρια ευρώ και περισσότερες από 3,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Η ισχυρή συνδεσιμότητα, η σταθερή τουριστική πολιτική και η στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη των ταξιδιών.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα της Ελλάδας, η οποία το 2025 κατέγραψε μία από τις πιο δυναμικές τουριστικές χρονιές της σύγχρονης ιστορίας της.

Μέχρι και τον Σεπτέμβριο, η χώρα είχε ήδη υποδεχθεί πάνω από 31,6 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες, σημειώνοντας αύξηση περίπου 4% σε σχέση με το 2024. Τα τουριστικά έσοδα κινήθηκαν ακόμη πιο έντονα ανοδικά, ξεπερνώντας τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ στο εννεάμηνο, γεγονός που δείχνει ότι η ανάπτυξη δεν περιορίστηκε μόνο στον αριθμό των αφίξεων, αλλά και στην ποιότητα της τουριστικής δαπάνης.

Ο ελληνικός τουρισμός ενισχύει πλέον σημαντικά την εθνική οικονομία, με τη χώρα να αποσπά περίπου το 2,5% της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς — επίδοση ιδιαίτερα υψηλή για κράτος μεσαίου μεγέθους.

Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η άνοδος των city breaks, η ισχυρή παρουσία σε αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κεντρική Ευρώπη, αλλά και η σταθερή ζήτηση για νησιωτικούς προορισμούς, συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εικόνα.

Σε αντίθεση με τη γενικευμένη άνοδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσαν την εξαίρεση. Παρότι παραμένουν η χώρα όπου ο τουρισμός συνεισφέρει το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος, το 85% της δραστηριότητας προέρχεται από εσωτερικά ταξίδια.

Το 2025 καταγράφηκε μάλιστα μείωση της τουριστικής δαπάνης από ξένους επισκέπτες, με απώλειες δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η πτώση αποδίδεται κυρίως στη μείωση ταξιδιωτών από τον Καναδά και την Ευρώπη, σε ένα κλίμα αυστηρότερων μεταναστευτικών πολιτικών και γεωπολιτικών εντάσεων.

Αντίθετα, χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ελλάδα παρουσιάζουν πιο ισορροπημένη σχέση μεταξύ εγχώριου και διεθνούς τουρισμού, γεγονός που τις καθιστά πιο ανθεκτικές σε διεθνείς κρίσεις και πολιτικές αναταράξεις.

Το 2025 δεν αποτελεί απλώς μια χρονιά ρεκόρ για τα ταξίδια.

Αποτελεί απόδειξη ότι ο τουρισμός παραμένει μια βαθιά ανθρώπινη δραστηριότητα, ισχυρός μοχλός ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, που συνδέει οικονομίες, πολιτισμούς και ανθρώπους σε έναν κόσμο που συνεχίζει να αναζητά σταθερότητα και ευημερία μέσα από τη μετακίνηση και την εμπειρία.

Σκεφτείτε να μην υπήρχε πόλεμος στον μισο πλανήτη…