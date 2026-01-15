Στη Γαλλία, μία από τις σημαντικότερες τουριστικές αγορές για τη χώρα μας, τέταρτη στη σειρά σε τουριστικές εισπράξεις με αυξητικές τάσεις, η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, πραγματοποίησε επαφές με ανώτατα στελέχη της τουριστικής αγοράς. Παράλληλα, παραχώρησε συνέντευξη στην ιστορική και έγκριτη εφημερίδα Le Figaro, η οποία συμπληρώνει 200 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο της έγκυρης ενημέρωσης.

Η κα Κεφαλογιάννη, συνοδευόμενη από την Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κα Άντζελα Βαρελά, συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη των τουριστικών οργανισμών Thalasso N°1 και NG Travel. Κατά τις συναντήσεις πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της περσινής τουριστικής χρονιάς και παρουσιάστηκαν οι βασικές προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό για το 2026.

Η Υπουργός Τουρισμού ανέδειξε τους άξονες συνεργασίας για τη νέα τουριστική περίοδο, με έμφαση στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στη σταθερή ποιοτική αναβάθμιση του εισερχόμενου τουρισμού από τη γαλλική αγορά.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην Πελοπόννησο, ως περιοχές με προοπτικές επέκτασης της τουριστικής δραστηριότητας κατά τους χειμερινούς και φθινοπωρινούς μήνες, καθώς και στα λιγότερο γνωστά ελληνικά νησιά για τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, τέθηκε το θέμα της επέκτασης των τουριστικών πακέτων στην Κρήτη κατά τους μήνες εκτός αιχμής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, οι οποίες ενισχύουν τη συνδεσιμότητα και δημιουργούν προϋποθέσεις αυξημένων τουριστικών ροών και εκτός υψηλής περιόδου, καθώς και στις επενδύσεις που υλοποιούνται στα ελληνικά αεροδρόμια και συμβάλλουν στη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στην παρέμβασή της στη Le Figaro, η Υπουργός Τουρισμού τόνισε τη σημασία της γαλλικής αγοράς για τον ελληνικό τουρισμό, αναφέρθηκε στην ανάδειξη λιγότερο προβεβλημένων ελληνικών προορισμών και στην ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και εμπειριών που εμπλουτίζουν την τουριστική προσφορά. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, καθώς και στο νέο σύστημα κατάταξης βάσει της περιβαλλοντικής απόδοσης.