Στις 12/01/2026 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), το οποίο αναδείχθηκε από τις εκλογές της 16ης Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η σύνθεση του νέου , το οποίο έχει διετή θητεία, έχει ως εξής:

Ντούλης Γεώργιος, Πρόεδρος

Λαδόπουλος Ιωάννης, Α` Αντιπρόεδρος

Διγώνης Ελευθέριος, Β` Αντιπρόεδρος

Πεΐτση Αλεξάνδρα, Γενική Γραμματέας

Κάζος Νικόλαος, Αν. Γενικός Γραμματέας

Στάμου Τατιάνα, Επιμελήτρια Οικονομικών

Νικήτας Αλέξανδρος, Μέλος

Τσαβδάρογλου Αρκάδιος-Αλέξανδρος, Μέλος

Φραντζής Νικόλαος, Μέλος

Λιάρου Σοφία, Α ‘Αναπληρωματικό Μέλος

Ρουχωτάς Γρηγόρης, Β’ Αναπληρωματικό Μέλος

Ο νέος πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Γεώργιος Ντούλης, στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων του δήλωσε:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η ανάληψη της Προεδρίας του ΣΕΓΜ και θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τα μέλη του συνδέσμου μας, για την εμπιστοσύνη που μου δείξανε με την εκλογή μου. Η τιμή αυτή συνοδεύεται από μεγάλη ευθύνη, την οποία αναλαμβάνω με αίσθημα καθήκοντος, αλλά και με ισχυρή διάθεση προσφοράς και συλλογικής δουλειάς.

Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από συναδέλφους με εμπειρία, γνώση και διαφορετικές οπτικές, φιλοδοξούμε να εργαστούμε, με διαφάνεια και ανοιχτό διάλογο, για έναν Σύνδεσμο πιο ισχυρό, πιο παρεμβατικό και πιο χρήσιμο για τα μέλη του. Η νέα μας θητεία βασίζεται στη συνεργασία, στη σύνθεση απόψεων και στη συμμετοχή όλων.

Ο Σύνδεσμός μας διαχρονικά αποτελεί τον ουσιαστικό θεσμικό εκπρόσωπο των ελληνικών μελετητικών εταιρειών -γραφείων, συμβάλλοντας ενεργά στην αναβάθμιση του ρόλου του κλάδου μας, στην ποιότητα των μελετών – υπηρεσιών και στην ανάπτυξη της χώρας.

Το όραμά μας είναι ένας Σύνδεσμος σύγχρονος και δυναμικός, που υπερασπίζεται έμπρακτα τα συμφέροντα των ελληνικών μελετητικών γραφείων και συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών για την ανάπτυξη και τις υποδομές της χώρας. Σημαντική μας προτεραιότητα είναι η συνέχιση της προσπάθειας αλλαγής της νομοθεσίας που διέπει τα μελετητικά μας πτυχία, ώστε να καταστεί λειτουργική και να πάψει να είναι εμπόδιο στις ανάγκες του κλάδου, επιτρέποντας συνθήκες διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού.

Παράλληλα, δεσμευόμαστε για ενεργή και συστηματική δράση προς όφελος των μελών μας, με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, συνεχή υποστήριξη και ουσιαστική εκπροσώπηση απέναντι στην Πολιτεία και τους θεσμικούς φορείς. Θέλουμε έναν Σύνδεσμο παρόντα στην καθημερινότητα των εταιρειών μας και αρωγό στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Η επιτυχία των στόχων μας προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των μελών μας, τα οποία προτρέπουμε να συμβάλουν με προτάσεις, ιδέες και κριτική, ώστε να διαμορφώσουμε από κοινού το μέλλον του Συνδέσμου και του κλάδου μας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξωστρέφεια, στην ενίσχυση της παρουσίας του Συνδέσμου στον δημόσιο διάλογο, στην έμπειρη καθοδήγηση για την ανάπτυξη συνεργασιών εντός και εκτός Ελλάδας και στην ανάδειξη της υψηλής τεχνογνωσίας των ελληνικών μελετητικών γραφείων».