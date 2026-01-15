Μέχρι το καλοκαίρι του 2026 θα πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2023/970 για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση φέρνει σημαντικές αλλαγές στις αγγελίες εργασίας, καθώς καθιστά υποχρεωτική την ενημέρωση των υποψηφίων για το ύψος του μισθού πριν από τη συνέντευξη.

Πρακτικά, οι εταιρείες θα πρέπει να αναφέρουν τον αρχικό μισθό ή το μισθολογικό εύρος της θέσης ήδη από την προκήρυξη ή, το αργότερο, πριν από τη διαδικασία συνέντευξης.

Επιπλέον, οι εργοδότες δεν θα μπορούν να ζητούν από τους υποψηφίους πληροφορίες για το μισθολογικό τους ιστορικό. Το μέτρο στοχεύει στην εξάλειψη των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων και στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας.

Τι προβλέπει η Οδηγία

Τα κράτη-μέλη οφείλουν να θεσπίσουν τις αναγκαίες νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις έως τις 7 Ιουνίου 2026. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών.

Οι εργοδότες που υποχρεούνται να υποβάλλουν μισθολογικά στοιχεία θα πρέπει, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, να προχωρούν σε κοινή αξιολόγηση αμοιβών όταν διαπιστώνεται διαφορά τουλάχιστον 5% στις αποδοχές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ίδια κατηγορία εργαζομένων.

Η αξιολόγηση είναι υποχρεωτική όταν η διαφορά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με αντικειμενικά, ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια και δεν έχει διορθωθεί εντός έξι μηνών από την υποβολή των στοιχείων.

Οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως πληροφορίες για το ατομικό επίπεδο αμοιβής τους, καθώς και για τα μέσα επίπεδα αμοιβής ανά φύλο. Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στα κριτήρια που καθορίζουν τις αμοιβές και τη μισθολογική εξέλιξη.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πρόστιμα υπολογισμένα βάσει του ετήσιου κύκλου εργασιών ή του συνολικού κόστους μισθοδοσίας κάθε εργοδότη.

Ποιοι εργοδότες υποχρεούνται – Ποιοι εξαιρούνται

Οι εργοδότες με 250 ή περισσότερους εργαζομένους θα πρέπει έως τις 7 Ιουνίου 2027, και στη συνέχεια κάθε έτος, να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Εκείνοι με 150 έως 249 εργαζομένους θα υποβάλλουν τα στοιχεία έως τις 7 Ιουνίου 2027 και ακολούθως ανά τριετία, ενώ οι επιχειρήσεις με 100 έως 149 εργαζομένους έως τις 7 Ιουνίου 2031 και επίσης ανά τριετία.

Για τις επιχειρήσεις με λιγότερους από 100 εργαζομένους, η υποβολή στοιχείων θα γίνεται σε εθελοντική βάση.