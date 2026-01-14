Τον τρόμο από πυρκαγιά που προκλήθηκε από πυροτεχνήματα βίωσαν οι πελάτγες εστιατορίου της Μαδρίτης το περασμένο Σαββατοκύριακο, ένα περιστατικό που έρχεται λίγες ημέρες μετά τη θανατηφόρα φωτιά σε μπαρ στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της 10ης Ιανουαρίου στο Fanatico, ένα μοντέρνο εστιατόριο στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας GLH Singular Restaurants, που διαχειρίζεται το κατάστημα, η πυρκαγιά κατασβέστηκε μέσα σε περίπου οκτώ δευτερόλεπτα με τη χρήση πυροσβεστήρων. «Δεν υπήρξαν τραυματίες και δεν προκλήθηκαν ζημιές στο κτίριο», ανέφερε η εταιρεία στη δήλωσή της.

Βίντεο που δημοσίευσαν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, δείχνουν πελάτες να κρατούν αναμμένα πυροτεχνήματα, ενώ σε κάποια στιγμή μία κουρτίνα τυλίγεται στις φλόγες. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι παρευρισκόμενοι επεμβαίνουν με πυροσβεστήρες και η φωτιά περιορίζεται. Η GLH Singular Restaurants ανακοίνωσε, ότι αποφάσισε να απαγορεύσει μόνιμα τη χρήση πυροτεχνημάτων στους χώρους της, μετά το περιστατικό.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, όπου πυρκαγιά από πυροτεχνήματα σε πολυσύχναστο μπαρ προκάλεσε τον θάνατο 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 16.