Η Δανία ανακοίνωσε ότι ενισχύει «ξεκινώντας από σήμερα» τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία, λίγο πριν από μια κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο για το μέλλον της αυτόνομης δανικής επικράτειας.

Σύμφωνα με το δανικό υπουργείο Άμυνας, «ο στρατός αναπτύσσει σήμερα δυνατότητες και μονάδες στο πλαίσιο ασκήσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν στο εγγύς μέλλον σε αυξημένη στρατιωτική παρουσία εντός και γύρω από τη Γροιλανδία, σε ό,τι αφορά αεροσκάφη, πλοία και στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από συμμάχους του ΝΑΤΟ».

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας αναμένεται να συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά από εβδομάδες απειλών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών το νησί, το οποίο αποτελεί αυτόνομη περιοχή της Δανίας.