Τουρκική παράσταση αναβίωσε τον Τρωικό Πόλεμο στην Κωνσταντινούπολη, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στο κοινό της πόλης.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Ατατούρκ (AKM), ένας από τους πιο σύγχρονους πολιτιστικούς χώρους της Τουρκίας, φιλοξένησε την παραγωγή του χορευτικού συγκροτήματος Anatolian Fire Dance Ensemble, το οποίο μετέφερε στη σκηνή τον Τρωικό Πόλεμο μέσα από χορό και μουσική.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, επρόκειτο για μια «μεγαλοπρεπή παράσταση χορού» που συνδύαζε παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία. Η παραγωγή με τίτλο «Τροία» παρουσιάστηκε στην Αίθουσα Όπερας Türk Telekom στις 13 Ιανουαρίου, προσελκύοντας πλήθος θεατών.

Dün Anadolu Ateşi’nin Troya gösterisini izleme fırsatım oldu. Odysseus filmini beklerken Troya’ya dair güzel bir hafıza tazelemesi yaptım. Gösteri çok keyifliydi. Seyirciler arasında Müjdat Gezen’i görmek ise süpriz oldu, kendisini de alkışlamış olduk. pic.twitter.com/CQXBTQK2pA — Burak Sancar (@Baysancarr) January 14, 2026

Οι δημιουργοί της παράστασης, με καλλιτεχνική ελευθερία, συνέδεσαν πρόσωπα από διαφορετικές ιστορικές περιόδους, από τον Χετταίο βασιλιά Τουθάλια και τον Αχιλλέα, έως τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Ιούλιο Καίσαρα, τον Ξέρξη, τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, τον Μωάμεθ τον Πορθητή και τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, η Τροία εξακολουθεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης, καθώς «γοήτευσε τα όνειρα πολλών παγκόσμιων ηγετών» και εξακολουθεί να εμπνέει τη σύγχρονη τέχνη.