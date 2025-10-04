Μια χρυσή πόρπη, ένα κομμάτι νεφρίτη και μια χάλκινη καρφίτσα, που χρονολογούνται γύρω στο 2.500 π.Χ. ήρθαν στο φως από αρχαιολόγους στο Χισαρλίκ, στον αρχαιολογικό χώρο της Τροίας, στην Τουρκία.

Όπως αναφέρει η “Hurriyet”, τα αντικείμενα εντοπίστηκαν μπροστά από το «6Μ Παλάτι», σύμφωνα με τον αρχαιολόγο του Πανεπιστημίου του Τσανάκκαλε Ονσεκίζ Μαρτ Ρεϊχάν Κιόρπε. Ο ίδιος τόνισε ότι η χρυσή πόρπη έχει πιθανότατα κατασκευαστεί στην περιοχή πριν από 4.500 χρόνια, ενώ ο νεφρίτης έχει ίσως εισαχθεί από την Κίνα ή το Αφγανιστάν.

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι δήλωσε ότι η καλοδιατηρημένη χρυσή πόρπη με τις σπείρες αποτελεί μια από τις τρεις γνωστές στον κόσμο σήμερα.

Τα πολυτελή ευρήματα αναμένεται να εκτεθούν στο Μουσείο της Τροίας.

