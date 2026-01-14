Οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν να προβληματίζουν καθώς δεν κατάφεραν να αντιδράσουν ούτε απέναντι στους Τίμπεργουλβς, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 139-106.

Το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε από το πρώτο ημίχρονο, με τα «ελάφια» να βρίσκονται πίσω στο σκορ με 76-45, γεγονός που προκάλεσε έντονες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους στις εξέδρες.

Η αντίδραση του κόσμου δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Στις αρχές του τρίτου δωδεκάλεπτου, μετά από καλάθι και σκληρό φάουλ που δέχθηκε, ο Έλληνας σταρ απάντησε στο γιουχάρισμα με χειρονομία προς την εξέδρα, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του.

Ο Αντετοκούνμπο επανήλθε στο θέμα και στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, εξηγώντας τη στάση του: «Πρώτη φορά μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όταν αποδοκιμάζουν, αποδοκιμάζω κι εγώ. Το κάνω όλη τη σεζόν. Ο κόσμος έχει το δικαίωμα να εκφράζεται όπως θέλει, όπως κι εγώ έχω το δικαίωμα να αντιδρώ στο παρκέ. Είμαι εδώ 13 χρόνια και είμαι πρώτος σε όλα. Παίζω για τους συμπαίκτες μου, τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Όταν ο κόσμος δεν πιστεύει σε μένα, δεν μπορώ να είμαι μαζί του – δεν είναι δίκαιο».