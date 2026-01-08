Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να εξετάζει την έξοδο από το Μιλγουόκι, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ζητήσει ανταλλαγή και πως η σκέψη του βρίσκεται αποκλειστικά στους Μπακς.

Το όνομα του Έλληνα σούπερ σταρ ακούστηκε έντονα το τελευταίο διάστημα σε πιθανά trades, με ομάδες όπως οι Νικς και οι Λέικερς να εμφανίζονται στα σχετικά ρεπορτάζ. Ο ίδιος, ωστόσο, μιλώντας στο «Athletic», έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

«Δεν πάω πουθενά. Είμαι αφοσιωμένος στην ομάδα. Θέλω να ανατρέψουμε την κατάσταση, να παίξω καλό μπάσκετ, να είμαι υγιής και να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου να κερδίζουμε παιχνίδια», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η μοναδική του προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η αγωνιστική βελτίωση των Μπακς.

Ο Αντετοκούνμπο στάθηκε και στο πρόσφατο αγωνιστικό δείγμα της ομάδας, σημειώνοντας πως υπάρχει δρόμος και χρόνος μπροστά: «Στα τελευταία έξι παιχνίδια έχουμε ρεκόρ 4-2. Έχουμε πολλά ματς ακόμα. Είμαι αφοσιωμένος, η υγεία μου είναι το βασικό».

Σε ερώτηση για το αν αυτή είναι η οριστική του απόφαση, απάντησε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, λέγοντας πως όλα ισχύουν «μέχρι σήμερα», χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την προσωπική και επαγγελματική ζωή για να εξηγήσει τη φιλοσοφία του.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν επηρεάζεται από όσα ακούγονται ή γράφονται γύρω από το όνομά του: «Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Αυτό που με νοιάζει είναι το μπάσκετ και το να κάνω καλά τη δουλειά μου στο παρκέ».

Κλείνοντας, ο Έλληνας σταρ υπογράμμισε την απόλυτη προσήλωσή του στο παρόν και στον άμεσο στόχο: «Είμαι ένα εκατομμύριο τοις εκατό αφοσιωμένος στους συμπαίκτες μου, στην ομάδα και στην πόλη. Κοιτάζω μόνο το επόμενο παιχνίδι και θέλω να κερδίσω. Θέλουμε νίκες πριν το All-Star Game για να επιστρέψουμε στην κούρσα».