Ο Μαρκ Στάιν προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουν οι Μιλγουόκι Μπακς τις συνεχείς κρούσεις ομάδων του ΝΒΑ που ενδιαφέρονται για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Την ώρα που ολοένα και περισσότερα σενάρια κυκλοφορούν γύρω από το μέλλον του «Greek Freak», ειδικά μετά τις πληροφορίες ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τη διοίκηση για το τι θα πράξει στην καριέρα του, ο τραυματισμός του έχει αφήσει χώρο για ακόμη περισσότερη εικασία, χωρίς όμως επίσημες τοποθετήσεις ή ξεκάθαρες εξελίξεις.

Σύμφωνα με τον Στάιν, οι Μπακς ενημερώνουν ξεκάθαρα τους GMs της λίγκας ότι ο Γιάννης δεν είναι διαθέσιμος και ότι δεν πρόκειται να μπουν σε καμία συζήτηση για ανταλλαγή, ανεξάρτητα από την προσφορά. Παρ’ όλα αυτά, οι υπόλοιπες ομάδες δείχνουν να αγνοούν τις διαβεβαιώσεις του Μιλγουόκι και εξακολουθούν να εξερευνούν τρόπους για να αποκτήσουν τον Έλληνα σούπερ σταρ.

The Bucks continue to tell teams that Giannis Antetokounmpo is not available, per @TheSteinLine “As trade season draws close, everyone is talking about Giannis. Even though — and I want to underline this — the Bucks continue to tell teams: ‘He’s not available. We don’t want… pic.twitter.com/To1jBgI5bQ — NBACentral (@TheDunkCentral) December 8, 2025

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Στάιν: «Καθώς πλησιάζει η περίοδος των ανταλλαγών, όλοι μιλούν για τον Γιάννη. Παρότι οι Μπακς επαναλαμβάνουν διαρκώς: «Δεν είναι διαθέσιμος, δεν θέλουμε προτάσεις. Βρισκόμαστε σε μια περίεργη κατάσταση όπου το Μιλγουόκι φωνάζει πως δεν διαπραγματεύεται τον Αντετοκούνμπο, αλλά η υπόλοιπη λίγκα φαίνεται να μην ακούει».