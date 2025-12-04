Μετά από τις φήμες για αποχώρηση του Γιάννη , το κλίμα στους Μιλγουόκι Μπακς έγινε ακόμη πιο βαρύ το βράδυ της Τετάρτης (3/12), παρά τη νίκη με 113-109 κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε πολύ νωρίς στο παιχνίδι, στο δεξί γαστροκνήμιο, κάτι που τον ανάγκασε να μείνει εκτός συνέχειας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ομάδας, ο Έλληνας σούπερ σταρ υπέστη θλάση στη δεξιά γάμπα. Ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, δήλωσε πως δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς πληροφορίες για τη σοβαρότητα της κατάστασης, ωστόσο διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται για πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα. «Αυτή τη στιγμή κάνει μαγνητική. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος της ημέρας να ξέρουμε περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Giannis went down with a non-contact injury and has left the game… Bucks say he’s out for the rest of the game with a right calf strain. pic.twitter.com/garrhf69v1 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 4, 2025

Η επόμενη ημέρα για τον Γιάννη και τους Μπακς

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί ο χρόνος αποχής του Αντετοκούνμπο. Τα αποτελέσματα των απεικονιστικών εξετάσεων θα καθορίσουν πόσο σοβαρή είναι η θλάση και πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ομάδας. Πρόκειται πάντως για ένα δυνατό πλήγμα για τους Μπακς, που φέτος μετρούν μόλις 2-5 χωρίς τον ηγέτη τους και έχουν υποχωρήσει στη 10η θέση της Ανατολής, με ρεκόρ 10-13, παρά τη νίκη-έκπληξη στο Ντιτρόιτ.