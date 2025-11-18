Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να αποχώρησε με τραυματισμό από το ματς των Μπακς με τους Καβαλίερς, όμως πρόλαβε να αφήσει ακόμη ένα ιστορικό σημάδι στο NBA. Με τους 14 πόντους που σημείωσε, έφτασε τους 20.943 και ανέβηκε στο Νο42 της λίστας των σκόρερ όλων των εποχών.

Ο επόμενος στόχος του είναι να μπει στην 40άδα, εκεί όπου δεσπόζει το όνομα του θρυλικού Λάρι Μπερντ. Ο εμβληματικός άσος των Μπόστον Σέλτικς ολοκλήρωσε την καριέρα του με 21.791 πόντους, με τον Γιάννη να χρειάζεται πλέον 848 πόντους για να τον φτάσει.

Με βάση τον φετινό μέσο όρο του, ο Έλληνας σούπερ σταρ μπορεί να πετύχει τον στόχο ακόμη και μέσα στη σεζόν, καθώς υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί περίπου 30 παιχνίδια.

Ανάμεσα στον Αντετοκούνμπο και τον Μπερντ βρίσκεται ο Χαλ Γκριρ, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του με 21.586 πόντους. Στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει ο ΛεΜπρον Τζέιμς, με το ασύλληπτο στατιστικό των 42.184 πόντων.