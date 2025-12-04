Ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, θέλησε να βάλει οριστικό τέλος στη νέα έξαρση φημών που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες αναφορικά με πιθανή ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με τους Πίστονς, ο Ρίβερς τόνισε ότι δεν υπάρχει η παραμικρή βάση σε όσα ακούγονται.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Γιάννης δεν έχει ζητήσει ποτέ να γίνει ανταλλαγή. Δεν μπορώ να το κάνω πιο ξεκάθαρο. Αυτό που εξακολουθώ να λέω είναι ότι πάω στην πηγή. Μιλάω στην πηγή κάθε μέρα. Αγαπάει το Μιλγουόκι και τους Μπακς».

Doc Rivers on the latest Giannis Antetokounmpo report: “Giannis has never asked to be traded. Ever. I can’t make that more clear. “I go to the source. I talk to the source every single day … He loves Milwaukee and he loves the Bucks.”pic.twitter.com/F2876Q8ttU — Underdog NBA (@UnderdogNBA) December 3, 2025

Με αυτόν τον τρόπο ο προπονητής των «ελαφιών» επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι ο «Greek Freak» δεν έχει εκφράσει καμία πρόθεση αποχώρησης, προσπαθώντας να ρίξει τους τόνους γύρω από ένα θέμα που επανέρχεται διαρκώς στη δημοσιότητα.