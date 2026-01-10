Οι Μιλγουόκι Μπακς άφησαν πίσω τους τα αρνητικά αποτελέσματα, επικρατώντας με 105-101 των Λος Άντζελες Λέικερς μέσα στο Λος Άντζελες.

Μπροστάρης για τα «ελάφια» ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και έβαλε καθοριστική σφραγίδα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, με δύο μεγάλες αμυντικές φάσεις πάνω στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Με το φινάλε του παιχνιδιού, οι δύο σούπερ σταρ αγκαλιάστηκαν θερμά στο παρκέ, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τον αμοιβαίο σεβασμό που έχει χτιστεί μέσα στα χρόνια. Ο Έλληνας φόργουορντ αποθέωσε τον «King» στις δηλώσεις του, με τον ηγέτη των Λέικερς να ανταποδίδει με λόγια γεμάτα εκτίμηση.

Δείτε παρακάτω όσα δήλωσε ο ΛεΜπρόν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου είναι τέλειο να αντιμετωπίζω τους σπουδαιότερους. Γιάννης, Κάρι, Ντουράντ, Χάρντεν, Γουέστμπρουκ. Έπαιξα για πολλά χρόνια απέναντι τους. Είναι ο 13ος χρόνος για τον Γιάννη. Ο Γουέστμπρουκ, ο Ντουράντ, ο Χάρντεν, ο Καουάι. Είναι τιμή μου να παίζω κόντρα σε εκείνον».