Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Γιούτα ανακοίνωσαν την ανακάλυψη ενός νέου είδους νηματώδους στο Μεγάλο Αλμυρό Λίμνη των Ηνωμένων Πολιτειών, ενός μικροσκοπικού σκουληκιού που φαίνεται να είναι ενδημικό στο ιδιαίτερο αυτό οικοσύστημα. Το είδος ονομάστηκε Diplolaimelloides woaabi, προς τιμήν των ιθαγενών πληθυσμών της περιοχής, καθώς η λέξη «Wo’aabi» στη γλώσσα τους σημαίνει «σκουλήκι».

Η σημασία των νηματωδών

Οι νηματώδεις αποτελούν από τα πιο διαδεδομένα ζώα στον πλανήτη, καθώς ζουν σχεδόν σε κάθε περιβάλλον, από τους πόλους έως τα βάθη των ωκεανών. Αν και το μέγεθός τους σπάνια ξεπερνά το ένα χιλιοστό, ο ρόλος τους στα οικοσυστήματα είναι τεράστιος.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 250.000 είδη, γεγονός που τους καθιστά το πολυπληθέστερο ζωικό φύλο στη Γη. Περίπου το 80% της ζωής στα εδάφη και το 90% των οργανισμών στον πυθμένα των ωκεανών αποτελούνται από νηματώδεις.

Η πρώτη ανακάλυψη στη λίμνη

Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν επιβεβαιωμένες ενδείξεις για την ύπαρξη νηματωδών στη Μεγάλη Αλμυρή Λίμνη. Αυτό άλλαξε το 2022, όταν η ερευνήτρια Τζούλι Γιουνγκ εντόπισε δείγματα μέσα σε μικροβιακές αποθέσεις στον πυθμένα της λίμνης, γνωστές ως «μικροβιαλίτες».

Η Γιουνγκ, τότε μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο εργαστήριο του καθηγητή Μάικλ Βέρνερ, συνέλεξε τα δείγματα με καγιάκ και ποδήλατο γύρω από τη λίμνη. «Πιστεύαμε από την αρχή ότι πρόκειται για νέο είδος, αλλά χρειάστηκαν τρία χρόνια για να το επιβεβαιώσουμε ταξινομικά», δήλωσε η ίδια.

Μόλις το τρίτο ζώο που ζει εκεί

Με την ανακάλυψη αυτή, οι νηματώδεις έγιναν η τρίτη γνωστή ομάδα ζώων που επιβιώνει στα υπεραλμυρά νερά της λίμνης, μαζί με τις γαρίδες άλμης και τις μύγες άλμης. Και τα δύο αυτά είδη αποτελούν τροφή για εκατομμύρια αποδημητικά πουλιά που σταματούν εκεί κάθε χρόνο.

Γενετικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι ίσως υπάρχει και δεύτερο, άγνωστο μέχρι σήμερα, είδος νηματώδους στη λίμνη. Ο φοιτητής Τόμας Μάρεϊ, μέλος της ερευνητικής ομάδας, συλλέγει δείγματα από διαφορετικές περιοχές για να διερευνήσει αυτή την πιθανότητα.

Πώς βρέθηκαν εκεί;

Οι επιστήμονες εξετάζουν δύο κύριες εκδοχές για το πώς οι νηματώδεις εγκαταστάθηκαν στη λίμνη. Η πρώτη υποθέτει ότι πρόκειται για αρχαία είδη της οικογένειας Monhysteridae, γνωστά για την ανθεκτικότητά τους σε ακραίες συνθήκες, τα οποία εξελίχθηκαν εκεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Η δεύτερη θεωρία θέλει τα σκουλήκια να μεταφέρθηκαν από αποδημητικά πουλιά, προσκολλημένα στα φτερά τους.

«Ίσως τα πουλιά μεταφέρουν μικροσκοπικούς οργανισμούς σε τεράστιες αποστάσεις», σημειώνει ο Βέρνερ. «Δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά πρέπει να ισχύει κάποιο από τα δύο».

Ένδειξη για την υγεία της λίμνης

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι στα δείγματα από τη λίμνη τα θηλυκά υπερτερούν σημαντικά των αρσενικών, ενώ στο εργαστήριο η αναλογία εξισορροπείται. Το φαινόμενο αυτό δείχνει ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν τη βιολογία του είδους.

Οι νηματώδεις ζουν μέσα σε στρώσεις φυκιών που καλύπτουν τους μικροβιαλίτες και τρέφονται με βακτήρια. Επειδή αποτελούν ευαίσθητους βιοδείκτες, οι αλλαγές στους πληθυσμούς τους μπορούν να αποκαλύψουν μεταβολές στην ποιότητα του νερού ή στη χημεία των ιζημάτων.

Με τη Μεγάλη Αλμυρή Λίμνη να απειλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες, η ανακάλυψη του Diplolaimelloides woaabi μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής της υγείας. «Όταν λίγα μόνο είδη μπορούν να επιβιώσουν σε τέτοιες συνθήκες, γίνονται εξαιρετικοί δείκτες για την κατάσταση του οικοσυστήματος», ανέφερε ο καθηγητής Μπάιρον Άνταμς.

