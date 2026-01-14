Θλίψη επικρατεί στην ΕΡΤ μετά τον θάνατο του σκηνοθέτη Δημήτρη Μητσιώνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 14/1.

Στο τέλος του δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤnews, η παρουσιάστρια Αλεξάνδρα Δουβαρά ανακοίνωσε το δυσάρεστο νέο. Με δάκρυα στα μάτια και τρεμάμενη φωνή, μίλησε για την απώλεια ενός στενού φίλου και μακροχρόνιου συνεργάτη της, τονίζοντας την υποδειγματική του πορεία στην ΕΡΤ, τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την αξιοπρέπεια που τον χαρακτήριζαν. Όπως ανέφερε, ο Δημήτρης Μητσιώνης αφήνει πίσω του ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όλους όσοι είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του, βυθίζοντας στη θλίψη οικείους, φίλους και συναδέλφους.

«Είμαι στη δυσάρεστη θέση, για δεύτερη φορά στη ζωή μου μετά τον Νίκο Γρυλλάκη, να ανακοινώνω το θάνατο ενός καλού φίλου πρώτα και συναδέλφου και επί χρόνια σκηνοθέτη μου. Πέθανε, λοιπόν, τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ. Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε… Με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι… Υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του. Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά» είπε η Αλεξάνδρα Δουβαρά.