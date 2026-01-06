Ο Μπέλα Ταρ (Béla Tarr), ο θρυλικός Ούγγρος σκηνοθέτης γνωστός για τα μακρά μονοπλάνα και τις ασπρόμαυρες ταινίες του που αποτυπώνουν ερημωμένα τοπία, πέθανε σε ηλικία 70 ετών, όπως ανακοίνωσε εκ μέρους της οικογένειάς του ο σκηνοθέτης Bence Fliegauf.

Ο σημαντικός δημιουργός του ουγγρικού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή ύστερα από μακρά ασθένεια. Το έργο του, βαθιά υπαρξιακό και συχνά σκοτεινό, περιλαμβάνει αριστουργήματα όπως το «Satantango» («Το τανγκό του Σατανά», 1994), μια επτάωρη ταινία για την κατάρρευση του κομμουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai), στενού συνεργάτη του.

«Πέθανε ο πιο ελεύθερος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος της Βουδαπέστης Γκέργκελι Καρασόνι, αναφερόμενος στην αγάπη του σκηνοθέτη για «αυτό που είναι η ουσία στον άνθρωπο: η ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Από τα πρώτα βήματα μέχρι τη διεθνή αναγνώριση

Γεννημένος στις 21 Ιουλίου 1955 στην πόλη Πεκς της νοτιοδυτικής Ουγγαρίας, ο Μπέλα Ταρ γύρισε την πρώτη του ερασιτεχνική ταινία για ρομά εργάτες σε ηλικία μόλις δεκαέξι ετών, δείχνοντας από νωρίς την κοινωνική του ευαισθησία.

Το 1977 παρουσίασε την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, «Οικογενειακή φωλιά», με τη στήριξη του πειραματικού κινηματογραφικού στούντιο Bela Balazs στη Βουδαπέστη, όπου είχε σπουδάσει σκηνοθεσία.

Ακολούθησε το 1988 η «Κατάρα», η πρώτη ανεξάρτητη ουγγρική ταινία μεγάλου μήκους, η οποία προβλήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, σε σενάριο που συνυπέγραψε με τον Κρασναχορκάι.

Η καλλιτεχνική πορεία και η αποχώρηση

«Είχα την τύχη να βρω τον δρόμο μου για να επιβιώσω: να κάνω ταινίες, αυτό είναι το δικό μου πράγμα», είχε δηλώσει το 2005 στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Συχνά αποκαλούμενος «ο Ούγγρος Ταρκόφσκι», ο Ταρ σκηνοθέτησε επίσης τον «Μάκβεθ» το 1982 και τις «Αρμονίες του Βέρκμαϊστερ», που προβλήθηκαν με επιτυχία στις Κάννες το 2000.

Μετά την τελευταία του μεγάλου μήκους ταινία, «Το άλογο του Τορίνο» (2011), ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον κινηματογράφο. Έκτοτε, γύρισε μόνο δύο μικρού μήκους ταινίες και αφιερώθηκε στη διδασκαλία κινηματογράφου στην Ουγγαρία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

«Έκανα όσα ήθελα», είχε εκμυστηρευθεί το 2019 στο ουγγρικό περιοδικό HVG, συνοψίζοντας με απλότητα τη διαδρομή ενός από τους πιο εμβληματικούς δημιουργούς του ευρωπαϊκού σινεμά.