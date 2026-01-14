Αναστάτωση επικρατεί στην περιοχή του Χίλτον λόγω αιφνίδιας καθίζησης εδάφους στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου Β’ και Ιοφώντος. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, προκαλώντας ανησυχία στους διερχόμενους και τους κατοίκους της περιοχής.

Η τρύπα που δημιουργήθηκε έχει εμβαδόν περίπου πέντε τετραγωνικών μέτρων και μεγάλο βάθος. Την ώρα που άνοιξε, «ρούφηξε» μια κολώνα φωτισμού, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Η Τροχαία προχώρησε άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας στη Βασιλέως Γεωργίου από το ύψος της Σπύρου Μερκούρη, καθώς και στην Ιοφώντος από την Εργοτίμου. Τα αρμόδια συνεργεία έχουν αποκλείσει πλήρως το σημείο, απαγορεύοντας τη διέλευση πεζών και οχημάτων, υπό τον φόβο νέας υποχώρησης του εδάφους.

Σε μικρή απόσταση από το σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη έργα του Μετρό, και εξετάζεται εάν η καθίζηση σχετίζεται με τις εργασίες. Μηχανικοί που επιθεώρησαν την περιοχή επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο σημείο είχε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο φερτών υλικών, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στο φαινόμενο.