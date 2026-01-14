Ουδέν νεότερο μέχρι στιγμής από το κυβερνητικό στρατόπεδο ως προς την απόφαση της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων, η οποία συνεδρίασε στον Παλαμά Καρδίτσας για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Οι «μπλοκατζήδες» αποφάσισαν να πουν «ναι» στον διάλογο με τον πρωθυπουργό, κρατώντας ανοιχτούς τους δρόμους και χωρίς να προχωρήσει η σκέψη για κάθοδο των τρακτέρ (και για συλλαλητήριο) στην Αθήνα. «Και συζήτηση και συλλαλητήριο δεν πάνε μαζί. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια» έλεγαν άλλωστε από νωρίς κυβερνητικά στελέχη.

Μεχρι στιγμής, δεν έχει κλειδώσει καμία συνάντηση. «Οι όροι έχουν τεθεί» έλεγαν λακωνικά αρμόδιες πηγές σχετικά με μια συνάντηση αγροτοσυνδικαλιστών και Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτοί οι όροι αφορούν τόσο την αριθμητική σύνθεση όσο και την εκπροσώπηση.

Για παράδειγμα, για το Μέγαρο Μαξίμου είναι «κόκκινες γραμμές», πρώτον να μην μετέχουν πρόσωπα με παραβατικές συμπεριφορές ή ελεγχόμενα ποινικά και δεύτερον να έχουν ανοίξει οι δρόμοι.

Αυτή η θέση της κυβέρνησης μεταφέρθηκε, κατά πληροφορίες, και στο συντονιστικό των μπλόκων δια στόματος του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Με βάση αυτά και εν αναμονή νέας επικοινωνίας της Αθήνας με τους εκπρόσωπους των μπλόκων όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά – όπως και ημερομηνίες ενός πιθανού ραντεβού. Και αυτό γιατί η πρόταση των μπλόκων για επιτροπή 25 + 5 εκπροσώπων φαίνεται ότι είναι εντός πλαισίου που έχει θέσει η κυβέρνηση. Μενει όμως να συμφωνηθει ένα και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες καλύπτουν τις κυβερνητικές προϋποθέσεις.

«Ναι» στον διάλογο με Μητσοτάκη από την πανελλαδική επιτροπή αγροτών

«Ναι» στη συνάντηση με τον διάλογο με τον πρωθυπουργό με 25μελή επιτροπή και πέντε παρατηρητές, είπαν οι αγρότες που συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας . Παράλληλα, αποφάσισαν να μην κάνουν συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι αγρότες αξιολόγησαν όσα ανέφερε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συναδέλφους τους, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους για το επόμενο διάστημα.

