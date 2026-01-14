«Κλειδώνει» η συνάντηση των αγροτών των μπλόκων με τον πρωθυπουργό, όπως ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής από τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζο Μαρούδα, σύμφωνα με το thesspost.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι υπήρχε πρόταση της κυβέρνησης για διάλογο με εκπροσώπους των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί η ημερομηνία. Σύμφωνα με την πρόταση, προβλέπεται συγκρότηση επιτροπής 25 εκπροσώπων με 5 παρατηρητές, υπό την προϋπόθεση να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

«Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν»

Από την πλευρά τους, οι αγρότες εμφανίζονται ανυποχώρητοι ως προς την παρουσία των μπλόκων, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν». Χαρακτηριστική είναι η θέση του μπλόκου στον Ε-65, που τάσσεται υπέρ του διαλόγου, ζητώντας ωστόσο αυτός να γίνει με τη συμμετοχή κόσμου, μέσω διοργάνωσης συλλαλητηρίου στην Αθήνα και χωρίς διάλυση των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, η κυβερνητική πρόσκληση περιλαμβάνει και δεύτερη συνάντηση τη Δευτέρα με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, καθώς και με την ομάδα των «διαφοροποιημένων» που συναντήθηκαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς της Πανελλαδικής Επιτροπής ζητούν ξεχωριστή συνάντηση και όχι κοινή με τους διαφοροποιημένους. Έτσι, στο τραπέζι βρίσκεται είτε το ενδεχόμενο οι δύο συναντήσεις να πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα, η μία μετά την άλλη, είτε η δεύτερη επιτροπή να συναντήσει τον πρωθυπουργό την αμέσως επόμενη ημέρα.

