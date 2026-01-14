Σε ένα νέο, στοχευμένο πρόγραμμα που έχει ως σκοπό την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως. Όπως είπε σε συνέντευξή της στην Τατιάνα Στεφανίδου και το Τlife.gr, το πρόγραμμα απευθύνεται σε 10.000 άνεργες γυναίκες, προσφέροντας 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, με σημαντική επιδότηση του μισθολογικού κόστους. Η υπουργός υπογράμμισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η εγγραφή της ενδιαφερόμενης στο μητρώο ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γυναίκες με παιδιά, καθώς – όπως υπογράμμισε – η επιδότηση αυξάνεται σημαντικά για όσες έχουν παιδιά έως 15 ετών, φτάνοντας ακόμη και το 80% του μισθού.

«Επιδότηση που μπορεί να φτάσει στο 80% του μισθού»

«Μιλάμε για μία επιδότηση που μπορεί να φτάσει στο 80% του μισθού. Αν μια γυναίκα έχει και παιδιά έως 15 ετών, η ενίσχυση είναι ακόμη μεγαλύτερη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Νίκη Κεραμέως.

Η κα. Κεραμέως εξήγησε ότι ο επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα υποβάλλει αίτηση μέσω του gov.gr, ενώ στη συνέχεια η ΔΥΠΑ, αξιοποιώντας το μητρώο ανέργων, θα προχωρά στο κατάλληλο «ταίριασμα» μεταξύ επιχείρησης και υποψήφιας εργαζόμενης.

Το συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ ενώ υπογράμμισε ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις γυναίκες με παιδιά, όχι μόνο σε νέες μητέρες, αλλά και σε γυναίκες που έχουν παιδιά έως και 15 ετών.

«Η σκέψη μας είναι ότι όταν μία γυναίκα κάνει παιδί, όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας. Η πολιτεία θέλει να σταθεί δίπλα σε αυτές τις γυναίκες και να τις βοηθήσει να κάνουν αυτό το σημαντικό βήμα επιστροφής», εξήγησε η Νίκη Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι η στήριξη αφορά και μητέρες με παιδιά 10, 12 ή ακόμη και 15 ετών.