Μέλη του Εργατικού Τομέα του Ρουβίκωνα πραγματοποίησαν πορεία έξω από το σπίτι της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, διαμαρτυρόμενοι, όπως αναφέρουν, «ως απάντηση στη μετατροπή των χώρων εργασίας σε σφαγεία και στη διαρκή συσσώρευση νεκρών εργατών».

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, «μόνο το πρώτο εννιάμηνο του 2025 μετράμε περίπου 200 νεκρούς εργάτες και εκατοντάδες σοβαρούς τραυματισμούς, την ώρα που δεκάδες εργατικά ατυχήματα την ημέρα δεν καταγράφονται καν».

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι «η κοινωνική βάση πληρώνει με αίμα τις πολιτικές που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου: 13ωρα, εντατικοποίηση, εργοδοτική τρομοκρατία και πλήρη απαξίωση της ανθρώπινης ζωής». Επισημαίνουν ακόμη ότι «η Νίκη Κεραμέως είναι πολιτικά υπεύθυνη για αυτήν την πραγματικότητα».