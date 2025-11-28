Μέλη του «Ρουβίκωνα» προχώρησαν σε παρέμβαση στο κτίριο του ΟΣΕ στη Λάρισα, με αφορμή τη συνέχεια της δίκης για το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη φονική σύγκρουση στα Τέμπη. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με κατηγορούμενους μεταξύ άλλων τον πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ και στελέχη εταιρείας security.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του «Ρουβίκωνα», μέλη του προχώρησαν σε παρέμβαση στο κτίριο του ΟΣΕ στη Λάρισα, με αφορμή τη συνέχεια της σημερινής δίκης για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών:

«Την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, συνεχίζεται στα δικαστήρια Λάρισας η δίκη για το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας από το βράδυ της σύγκρουσης στα Τέμπη, με τον Παναγιώτη Τερεζάκη, πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, και τον Νικόλαο Τσαντσαράλη της εταιρείας security Interstar, να βρίσκονται μεταξύ των κατηγορούμενων.

Πλησιάζουμε στα 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, ένα διπλό κρατικό έγκλημα. Από τη μία, δύο τρένα που κινούνταν στην ίδια γραμμή εν έτει 2023, και από την άλλη εδώ και 2,5 χρόνια μία εκστρατεία συγκάλυψης σε όλα τα επίπεδα.

Την ίδια στιγμή που έχει ξεκινήσει το δικαστήριο για τα διεγραμμένα βίντεο, κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ) θωρακίζεται με 1,1 εκατομμύρια ευρώ για να “φιλοξενήσει” την κεντρική δίκη στις αρχές του 2026, σαν μια ειδική ζώνη προστασίας του καθεστώτος.

Δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση ότι η αστική δικαιοσύνη θα δικαιώσει τους συγγενείς των θυμάτων και θα τιμωρήσει τους πραγματικούς ενόχους.

Σε μια χώρα όπου κράτος και κεφάλαιο μας σφίγγουν καθημερινά τη θηλιά και ο θάνατος τείνει να γίνει κανονικότητα, με την εγχώρια ελίτ και τους κυβερνητικούς τσάτσους να λειτουργούν με όρους μαφίας και να προστατεύουν τους δολοφόνους, δικαιοσύνη μόνο ο λαός θα μπορέσει να αποδώσει.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ».

Με πληροφορίες από onlarissa.gr