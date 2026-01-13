Επίθεση από τσομπανόσκυλα δέχθηκε ένας 60χρονος στο Βόλο ενώ περπατούσε από τη Γορίτσα προς το Κατηχώρι. Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχιλλοπούλειο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Καθώς κατέβαινε το βουνό, ο 60χρονος πέρασε έξω από μια στάνη, όταν πέντε μεγαλόσωμα τσομπανόσκυλα τον περικύκλωσαν. Ένα από αυτά τον δάγκωσε στο αριστερό πόδι, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 4:00 το απόγευμα, σε απομονωμένο σημείο χωρίς περαστικούς ή οχήματα.

«Φώναζα βοήθεια. Κανένας δεν απαντούσε», δήλωσε ο 60χρονος, περιγράφοντας πως τα σκυλιά τον είχαν περικυκλώσει, ενώ ένα του έσκισε τη μπλούζα και τρία ακόμη βρίσκονταν μπροστά του, με ένα πίσω του.

Με ψυχραιμία και λίγη τύχη κατάφερε να απομακρυνθεί. «Κλώτσησα το σκυλί που με δάγκωσε και προσπάθησα να ξεφύγω στον όχθο. Στην αρχή προχωρούσα σιγά-σιγά, μετά όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Τελικά η Παναγία με βοήθησε και έφυγα», περιέγραψε.

Ο 60χρονος κατήγγειλε αμέλεια εκ μέρους του κτηνοτρόφου, ο οποίος, όπως ανέφερε, είχε αφήσει την περίφραξη της στάνης ανοιχτή. «Τα τσομπανόσκυλα βρίσκονται εκεί για να προστατεύουν τα ζώα, αλλά ο κτηνοτρόφος θα έπρεπε να έχει κλειστή την πόρτα», τόνισε.