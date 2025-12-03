Από θύμα βιασμού βρέθηκε κατηγορούμενη και τελικά καταδικασμένη σε ποινή φυλάκισης με αναστολή μια 22χρονη γυναίκα από τον Βόλο.

Η νεαρή είχε καταγγείλει τον βιασμό της από έναν 29χρονο και έναν 33χρονο σε ερημική περιοχή του Βόλου τον Μάιο του 2021. Ωστόσο, μετά την ομόφωνη αθώωση των δύο ανδρών, εκείνοι στράφηκαν εναντίον της κατηγορώντας την για ψευδή καταμήνυση, ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, η 22χρονη και μία φίλη της είχαν αναδημοσιεύσει στο Instagram την αρχική καταγγελία του υποτιθέμενου βιασμού, πράξη που αποτέλεσε μέρος της δικογραφίας.

Η φίλη της κρίθηκε αθώα λόγω έλλειψης δόλου, καθώς φάνηκε ότι βασίστηκε αποκλειστικά σε όσα της είχε μεταφέρει η 22χρονη. Αντίθετα, η νεαρή καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή, με το δικαστήριο να της αναγνωρίζει το ελαφρυντικό της νεαρής ηλικίας.

Κατά την απολογία της, η 22χρονη επέμεινε ότι υπήρξε θύμα βιασμού από τους δύο άνδρες. Παραδέχθηκε ότι γνώριζε τον έναν εκ των κατηγορουμένων, διευκρινίζοντας πως η σχέση τους ήταν αποκλειστικά φιλική, καθώς διατηρούσε δεσμό με άλλο πρόσωπο.

Οι δύο άνδρες υποστήριξαν πως η φίλη της παρασύρθηκε από εκείνη και ότι πίστεψε την εκδοχή της. Παράλληλα, τόνισαν ότι η ερωτική πράξη έγινε με τη συναίνεσή της. Ο 29χρονος ισχυρίστηκε ότι η καταγγελία κατατέθηκε έναν μήνα αργότερα, λόγω ερωτικής αντιζηλίας, καθώς εκείνος είχε δείξει ενδιαφέρον για μια άλλη γυναίκα της παρέας.

Επιπλέον εξαιτίας της καταγγελίας υπέστησαν σημαντική ζημιά, αφού ο πρώτος διατηρούσε κατάστημα το οποίο έχασε αρκετούς πελάτες, ενώ ο δεύτερος ήταν στρατιώτης και -αναμένοντας να ολοκληρωθεί η θητεία του- επιθυμούσε να παραμείνει στο στράτευμα ως επαγγελματίας οπλίτης, αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει από τη στιγμή που εκκρεμούσε εναντίον του η κατηγορία του βιασμού.