Συγκλονίζουν όσα υποστηρίζει η 31χρονη από τη Ρόδο, που κατήγγειλε τον πατέρα της για βιασμούς και αιμομιξία από τότε που η ίδια ήταν 16 ετών και αποδείχθηκε με εξέταση DNA, ότι ένα από τα παιδιά της είναι δικό του.

O 55χρονος ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κατηγορείται για την επί 12 χρόνια σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του. Σύμφωνα με τις Αρχές, τα αποτελέσματα του DNA που απέδειξαν, ότι το τρίχρονο κοριτσάκι της είναι παιδί του πατέρα της, συνέβαλαν καθοριστικά στην απόφαση.

Ο 55χρονος αρνήθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα τις σοβαρές κατηγορίες που του αποδόθηκαν, ωστόσο στη συνέχεια υποστήριξε, ότι υπήρξε συναινετική επαφή με την ανήλικη κόρη του μόνο για έναν μήνα και ότι διέκοψαν, όταν αντιλήφθηκαν ότι αυτό που έκαναν, ήταν κακό, ισχυρισμός που όπως ήταν φυσικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

«Φοβόμουν να μιλήσω, ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος»

Η 31χρονη μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιέγραψε τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια του πατέρα της. «Τα πράγματα είναι όπως τα ξέρετε και έχουν γραφτεί. Έπρεπε να τον καταγγείλω και πολύ το άργησα. Φοβόμουν, γιατί ήταν επικίνδυνος και επιθετικός. Κάποια στιγμή όμως, έπρεπε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Πολλές φορές ήταν επικίνδυνος, απειλούσε με μαχαίρια. Κανείς δεν ήξερε τίποτα, τώρα μαθεύτηκε. Μόνη μου τα περνούσα, δεν είχα καμία στήριξη. Δεν άντεχα άλλο, γι΄ αυτό το κατήγγειλα», είπε η καταγγέλλουσα.

Κλείνοντας η 31χρονη προέτρεψε όποια γυναίκα βρίσκεται σε μια αντίστοιχη κατάσταση, να ζητά άμεσα βοήθεια και να μη φοβάται να μιλήσει, τονίζοντας πως η σιωπή επιβαρύνει την ψυχολογία και παρατείνει την ταλαιπωρία. Η γυναίκα δηλώνει πως πλέον αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια και προσπαθεί να αφήσει πίσω της όσα τη σημάδεψαν, με στόχο μια ζωή πιο ήρεμη και ισορροπημένη.

«Ονειρεύομαι μια ήσυχη και ήρεμη ζωή, χωρίς άγχος και φασαρίες. Δεν έχω πια εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Από την οικογένειά μου δεν υπάρχει στήριξη», κατέληξε.