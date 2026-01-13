Συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω η εκδίκαση, κεκλεισμένων των θυρών, της υπόθεσης 40χρονου, ο οποίος κατηγορείται από την πρώην σύντροφό του ότι ασελγούσε σε βάρος της 13χρονης κόρη της για διάστημα τριών ετών.

Τη Δευτέρα κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου η μητέρα της ανήλικης, ενώ η δίκη διεκόπη το μεσημέρι και θα συνεχιστεί σήμερα με την εξέταση των υπολοίπων μαρτύρων.

Ο 40χρονος αντιμετωπίζει συνολικά τέσσερις κατηγορίες (βιασμός κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου κάτω των 14 ετών, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας) τις οποίες αρνείται. Μετά την απολογία του είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη έπειτα από καταγγελία της 45χρονης πρώην συντρόφου του στην αστυνομία στις 28 Απριλίου 2025. Με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου ξεκίνησε άμεσα η διερεύνηση των καταγγελιών.