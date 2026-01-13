Ένας 53χρονος άνδρας, καταδικασμένος σε πολυετή κάθειρξη για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, συνελήφθη το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην περιοχή της Ευκαρπίας, ύστερα από στοχευμένες αναζητήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του δικαστηρίου της Ρόδου, με την οποία είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 16 ετών. Η καταδίκη αφορούσε γενετήσιες πράξεις και κατάχρηση ανηλίκου, με το θύμα να μην έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Όπως διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση, οι πράξεις αυτές φέρεται να τελέστηκαν το 2020, στην Κω. Ο 53χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών για τα περαιτέρω.