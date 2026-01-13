Παρανάλωμα του πυρός έγινε τα ξημερώματα αποθήκη στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, επιχειρώντας για αρκετή ώρα προκειμένου να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Η αποθήκη καταστράφηκε ολοσχερώς, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή κίνδυνος για παρακείμενα κτίρια.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.