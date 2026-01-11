Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δωρεά οργάνων και ιστών από 64χρονο δότη που νοσηλευόταν στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου». Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιανουαρίου, οπότε και ολοκληρώθηκε το χειρουργείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου», στις 11 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η λήψη ήπατος, νεφρού και κερατοειδών, χάρη στην ανιδιοτελή απόφαση της οικογένειας του εκλιπόντος να χαρίσει ζωή σε συνανθρώπους. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, αλλά και των Εργαστηρίων Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού, Παθολογοανατομικού, Κυτταρολογικού και Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας.

Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί ύψιστη πράξη αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης μορφής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.