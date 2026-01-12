Αναβλήθηκε για τον προσεχή Μάιο η δίκη στο Εφετείο Θεσσαλονίκης που αφορά τη δολοφονία της 41χρονης εγκύου, η σορός της οποίας είχε βρεθεί τον Ιανουάριο του 2024 μέσα σε μπαούλο, σε δύσβατη περιοχή κοντά στο Μονοπήγαδο, στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Κατηγορούμενοι είναι ο τότε σύντροφός της, 41 ετών, και ένας 36χρονος φίλος του, οι οποίοι πρωτόδικα καταδικάστηκαν σε ισόβια και επιπλέον 15 χρόνια κάθειρξη. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης ανέβαλε την εκδίκαση, κάνοντας δεκτό αίτημα υπεράσπισης λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων.

Το έγκλημα σημειώθηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς του 2024, στο διαμέρισμα του 41χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με πιθανό κίνητρο τη ληστεία. Η γυναίκα, που βρισκόταν στην 7η εβδομάδα κύησης, εντοπίστηκε μία εβδομάδα αργότερα ύστερα από υπόδειξη του 36χρονου, ο οποίος απευθύνθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. και ομολόγησε εμπλοκή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, η σορός της έφερε θανατηφόρα τραύματα από μαχαίρι στην τραχηλική χώρα και τον αυχένα. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους δύο κατηγορούμενους να μεταφέρουν το μπαούλο και να πετούν αντικείμενα σε κάδους απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων και ένα στρώμα με ίχνη αίματος του θύματος.

Πριν την αποκάλυψη του εγκλήματος, ο σύντροφος της γυναίκας είχε επιχειρήσει να παραπλανήσει τις αρχές, στέλνοντας μηνύματα με δήθεν αποστολέα την ίδια, προκειμένου να αποπροσανατολίσει τις έρευνες. Τον Νοέμβριο του 2024, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας έκρινε ενόχους τους δύο άνδρες για ανθρωποκτονία με δόλο, διακοπή κύησης, ληστεία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών. Έκτοτε παραμένουν έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Κατά τις απολογίες τους, οι δύο καταδικασθέντες αρνήθηκαν τις ευθύνες, επιρρίπτοντας ο ένας στον άλλον τη δολοφονία. «Πήρα την αγωγή μου και κοιμήθηκα […] Όταν ξύπνησα την επόμενη μέρα, η Γεωργία έλειπε», ανέφερε ο κατηγορούμενος σύντροφος, ενώ ο συγκατηγορούμενος φίλος του υποστήριξε ότι συμμετείχε σε μια «σκηνοθετημένη ληστεία» επειδή είχε ανάγκη τα χρήματα, χωρίς πρόθεση να προκαλέσει κακό στη γυναίκα.