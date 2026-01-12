Ο ηθοποιός Τζαν Γιαμάν, πρωταγωνιστής της σειράς του Netflix, Sandokan και γνωστός στην Ελλάδα από το σίριαλ «Φτερωτός Θεός», βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων για υπόθεση ναρκωτικών στην Τουρκία.

Όπως μεταδίδουν ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα κατά τη διάρκεια επιχείρησης των τουρκικών Αρχών σε εννέα νυχτερινά κέντρα, στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγουν η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κωνσταντινούπολης και το Γραφείο Ερευνών για την Καταπολέμηση της Λαθρεμπορίας, των Ναρκωτικών και των Οικονομικών Εγκλημάτων. Όπως αναφέρει το turkiyetoday, τόσο ο Τζαν Γιαμάν όσο και η συνάδελφός του Σελέν Γκοργκιουζέλ θα μεταφερθούν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, προκειμένου να υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις.

Έγινε ανώνυμη καταγγελία για χρήση ναρκωτικών από τον Τζαν Γιαμάν

Ομάδες της αστυνομίας, ενεργώντας κατόπιν εντολών του εισαγγελέα μετά τα μεσάνυχτα, έκαναν έφοδο σε εννέα ξεχωριστά νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα σε ορισμένους χώρους να βρεθούν ναρκωτικών.

Ιδιοκτήτες και διαχειριστές των χώρων συνελήφθησαν, ενώ όλα ξεκίνησαν έπειτα από ανώνυμη καταγγελία ότι ο Τούρκος ηθοποιός έκανε χρήση ναρκωτικών.

Τέσσερις συλλήψεις σε ξενοδοχείο στο Μπεμπέκ

Παράλληλα, αντίστοιχη έρευνα έγινε και σε ξενοδοχείο στις ακτές του Μπεμπέκ, το οποίο είχε βρεθεί στο επίκεντρο προηγούμενης επιχείρησης και στις 5 Ιανουαρίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και έξι σκύλοι, με τις ομάδες της Χωροφυλακής να φεύγουν από την περιοχές με σακούλες που είχαν αποδεικτικά στοιχεία.

Στο στόχαστρο διασημότητες για εμπλοκή σε υποθέσεις ναρκωτικών και πορνείας

Τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Ντενιζλί και Μούγλα.

Μεταξύ των δεκάδων συλληφθέντων είναι ηθοποιοί, influencers, παραγωγοί ταινιών και παρουσιαστές, με τις κατηγορίες που τους αποδίδονται να είναι «κατοχή ναρκωτικών ή διεγερτικών για προσωπική χρήση», «διευκόλυνση χρήσης ναρκωτικών» και «παρότρυνση προσώπου σε πορνεία, διευκόλυνση αυτής ή μεσολάβηση ή παροχή χώρου για πορνεία».